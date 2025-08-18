¿Adiós a los exóticos? Polémica reacción de Triple H con la participación de Pimpinela en Triplemanía

Triplemanía 33 ha dejado muchas postales para la historia, pues por primera vez, WWE estuvo a cargo por completo del control creativo del evento, por lo que se pudieron ver sorpresas dentro del ring por parte del elenco principal de la marca norteamericana.

Otro de los momentos importantes, fue la presencia de Shawn Michaels, Undertaker y Triple H en la Arena CDMX, con este último levantando sospechas con respecto a un posible cambio en AAA.

Otis y Pimpinela en el ring de Triplemanía 33 | wwe.com

¿Fuera los exóticos?

La primera lucha de la noche en Triplemanía 33 fue la Copa Bardahl, la cual estuvo conformada por 14 luchadores sorpresa, siendo uno de ellos Pimpinela Escarlata, quien ingresó al ring con su distintiva entrada. Ya dentro de la lucha, 'Pimpi' comenzó a hacer todo lo que normalmente los luchadores exóticos están acostumbrados a hacer, como utilizar un beso en la boca como ataque hacia sus rivales.

Pimpinela trató de hacer eso con Otis, quien fue una de las sorpresas por parte de WWE; sin embargo, el estadounidense nunca se dejó; caso contrario de Abismo Negro Jr., quien fue besado por Escarlata para causar la emoción del público presente en la arena. Un fan sentado en una de las primeras filas captó el momento en el que Triple H observa el beso entre luchadores, pero su reacción se ha comenzado a hacer viral.

Triple H reaction to Pimpinela Escarlata kissing Luchadores at TripleMania.



Paul 'Triple H' Levesque no mostró felicidad alguna, ni en la entrada ni en el beso de Pimpinela Escarlata sobre Abismo Negro; no obstante, su reacción tampoco es de desagrado, simplemente se mostró serio en su lugar, generando dudas acerca de qué es lo que realmente pensará.

Pimpinela en WWE

Horas antes de su aparición en la copa, Pimpinela Escarlata vivió un momento bastante emotivo, pues las redes sociales mostraron que WWE Shop oficialmente había añadido ropa oficial del luchador en la mercancía de la empresa, por lo que se puede pensar que seguirá apareciendo en próximos eventos como puede ser Worlds Collide 2 el próximo 12 de septiembre en Las Vegas.

Otras de las sorpresas que se presentaron en la Copa Bardahl fueron el ya mencionado Otis, LWO (Cruz del Toro y Joaquín Wilde), además de Omos, quien se convirtió en el ganador al eliminar a La Parka.

Omos se convirtió en ganador de la Copa | wwe.com

