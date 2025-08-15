Dominik Mysterio: De ser un 'trofeo' en WWE, a estar a un paso del Megacampeonato

Dominik Mysterio tendrá la gran oportunidad de convertirse en Megacampeón en Triplemanía XXXIII, pero primero deberá pasar por encima de Dragon Lee, El Grande Americano y el actual monarca, El Hijo del Vikingo.

El crecimiento de Dominik Mysterio en la Lucha Libre

'Dirty Dom' ha tenido un fuerte crecimiento como luchador en el último año, pues su habilidad en el ring y su capacidad para conectar con la afición lo han llevado a un camino en el que está cerca de conseguir el Megacampeonato.

Dom tuvo sus primeras apariciones en WWE cuando era niño, pues ayudó a crear historias con su padre, Rey Mysterio. Su debut ocurrió hasta 2019 en SmackDown y a partir de ahí siguió su camino.

¿Cuándo ganó Dominik Mysterio el Campeonato Intercontinental?

Poco a poco, Dominik Mysterio ha tenido presencia en los eventos más importantes, especialmente este año, en el que consiguió el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 41.

Ahora, el hijo de Rey Mysterio, ya se hizo de un nombre y está listo para conquistar el Campeonato de Triple A, en el escenario más importante de la compañía mexicana.

