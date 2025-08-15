Se acerca una edición histórica de Triplemanía XXXIII que tendrá una mezcla de estilo norteamericano con la lucha tradicional que la Triple A, ha mostrado en los últimos años, debido a la fusión entre WWE y la marca mexicana.

Tras la fusión entre la WWE y la AAA la mercancía de diversos luchadores mexicanos empiezan a posicionarse en la marca estadounidense con la WWE Shop en busca de abrirse comercialmente en México y más allá de sus fronteras.

La mercancía de Pimpinela

La más reciente incorporación ha sido la de Pimpinela Escarlata quien ya luce su diseño con el nombre y apellido además de las marcas que se han fusionado.

La prenda que luce con las siluetas en rojo del ‘fenómeno’ “Pimpinela Escarlata” ya puede ser adquirida con la licencia oficial de la WWE en todas sus tallas, aunque hasta el momento la playera solo luce tonalidad blanca.

Otros luchadores

Además de la llegada de Pimpinela Escarlata a la tienda de la WWE, también aparecen las inclusiones de luchadores como Mecha Wolf, Niño Hamburguesa y Cibernético, íconos de la caravana estelar con sus respectivos diseños.

Este movimiento ha servido para ambas marcas en fortalecer su presencia más allá de su entorno y especialmente para la mexicana con su estilo pintoresco desde los personajes hasta el estilo de lucha.

