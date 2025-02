Triplemanía XXXIII: Latin Lover apostará la cabellera contra Dorian Roldán, representado por Alberto 'El Patrón'

Triple A anunció los pormenores de Triplemanía XXXIII, evento que se llevará a cabo el próximo 16 de agosto en la Arena Ciudad de México y que tendrá como lucha estelar la apuesta de cabellera entre Latin Lover y Dorian Roldán, representado por Alberto 'El Patrón'.

La rivalidad entre el Magacampeón de la Caravana Estelar y el Director de Talento subió de temperatura luego de que el Hércules Potosino le lanzó el reto para una lucha en el magno evento de la compañía.

"Lo digo en todas mis entrevistas y en redes, quiero que se suba Latin Lover al cuadrilátero. Estoy cansado de perseguirlo todo un año", mencionó en conferencia Alberto 'El Patrón'.

Por su parte Latin Lover no aseguró que saldrá del retiro para luchar ante el Magacampeón, pero sí aceptó apostar su cabellera ante Dorian Roldán, Director General de AAA, en una lucha en la que el rival de El Patrón será el propio Latin Lover o un luchador que él elija en su representación.

La promesa de Latin Lover

"Yo hice una promesa (a su familia) y no voy a luchar, ya pasó mi tiempo, pero sólo te digo: no me provoques porque me puedes ver ahí", sentenció Latin Lover, al tiempo que aceptó la lucha de apuestas.

