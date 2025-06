Triple A y WWE ganan batalla legal por el personaje de Octagón

Durante más de una década, la lucha libre mexicana y sus aficionados han sido testigos de la batalla en tribunales que protagonizan Octagón y Triple A, pese a que en su momento, el Amo de los Ocho Ángulos fue una de las grandes figuras de la empresa fundada por su amigo y compadre, Antonio Peña.

La situación ya es por todos conocida. Incluso, en una entrevista reciente que dio Octagón a mi amigo El Potro de Acero, el gladiador detalló que, de las tres demandas que interpuso a la Caravana Estelar, había una pendiente de resolución y esa es la del personaje, ya que: “hasta el día de hoy, mayo de 2025, estamos en un litigio, donde no ha habido una sentencia final, no es dueño ni Triple A, ni yo”, fue lo que dijo en esa entrevista, Octagón.

Sin embargo, ustedes saben que soy bien chismoso y siempre ando pendiente para pescar la información, así que, tras consultar constantemente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), me encontré con que ya hay una resolución.

De acuerdo con documentos que son públicos y que cualquiera puede consultar en los sitios oficiales del Gobierno de México, el personaje de El Hijo de Octagón fue otorgado a Promociones Antonio Peña, S.A. de C.V., con fecha de concesión a partir del 16 de junio de 2025 y hasta el 19 de diciembre de 2028.

Es decir, Triple A, ahora propiedad de WWE, es dueña del personaje de El Hijo de Octagón, habiendo ya un título de registro de marca avalado por el IMPI y al que RÉCORD pudo tener acceso.

Ahora bien, muchos se estarán preguntando: ¿qué pasa con el personaje de Octagón? Pues, de igual manera, tras meternos a fondo en el sitio público del IMPI, nos encontramos con que el registro de marca de la clase 41 —que se refiere a actividades deportivas relacionadas exclusivamente con la lucha libre profesional— le fue concedido a Triple A (Promociones Antonio Peña, S.A. de C.V.) desde el 12 de junio de 2025 y hasta el 12 de junio de 2035.

¿En otras palabras, esto qué significa? Pues que Triple A, o WWE, como le quieran llamar, tiene el título de registro de marca del personaje de Octagón y El Hijo de Octagón, por lo que puede utilizar ambos personajes no sólo dentro de funciones de lucha libre, sino también explotar esas marcas a nivel comercial tanto en México como en Estados Unidos, si así lo quisiera.

Y es que, a ver… preguntando con fuentes al interior de WWE, me contaron que el proceso de compra de Triple A inició desde hace varios meses, en los que incluso la empresa estadounidense hizo una auditoría a la mexicana para comprobar que todo estuviera en orden respecto a los derechos de personajes y marcas, incluyendo, obviamente, el de Octagón.

Muestra clara fue lo que sucedió el pasado 7 de junio, cuando Octagón Jr. se presentó no sólo en Worlds Collide, también en Money in the Bank para luchar contra Dominik Mysterio y fue visto por millones de personas en todo el mundo a través de Netflix. ¿Ustedes creen que WWE se hubiera arriesgado a programarlo si a cambio hubiera recibido una demanda que le costara miles de dólares? Yo no lo creo.

Ahora bien, ¿esto significa que Octagón debe cambiarse el nombre del personaje con el que lucha, el diseño de su máscara y equipo? Pues probablemente no lo haga y seguirá presentándose así en funciones por todo el país, porque sinceramente no creo que Triple A o WWE tengan tiempo o interés de perseguirlo arena por arena para bloquearlo. Lo único que cambia es que ahora ya existe un veredicto de las autoridades mexicanas que respalda a Promociones Antonio Peña —empresa conocida popularmente como Triple A— como la titular del personaje de Octagón.

¿Se acuerdan del problema con Exatlón?

Ya de salida, y nada más para ponerlo como contexto: ¿ustedes recuerdan por qué El Hijo de Octagón quedó fuera de la primera temporada de Exatlón México? En 2018, el luchador fue expulsado del reality show producido por la empresa turca Acun Medya y transmitido por TV Azteca, además de que se borraron todas las escenas donde él participó. La razón: una posible demanda de Triple A por el uso indebido de un personaje que desde entonces alegaba que le pertenecía.

Al final, la Caravana Estelar no actuó legalmente, pero llegó a un acuerdo con TV Azteca para unirse a su programación una vez que dejó, después de 27 años, a Televisa. La cual, por su parte —si han puesto atención a las transmisiones de funciones del CMLL que ha hecho del 2019 a la fecha—, nunca sacó al aire una lucha en la que participara Octagón o El Hijo de Octagón, pese a que en tiempos recientes ambos formaban parte del roster de la Arena México.

