Historia de Papá Noel: ¿De dónde viene Santa Claus y por qué se celebra en Navidad?

Cada diciembre millones de personas esperan con ilusión a Papá Noel, ese personaje de barba blanca y traje rojo que reparte regalos por el mundo. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de esta figura tan popular? Más allá de cuentos y películas, existe una historia que se remonta a siglos atrás y que combina hechos históricos, evoluciones culturales y tradiciones transmitidas de generación en generación.

El traje rojo y la barba blanca definen al Santa moderno. / iStock

¿Quién fue el personaje real detrás de Papá Noel?

La versión moderna de Papá Noel que conocemos hoy no surgió de la nada. Su origen está profundamente ligado a San Nicolás de Mira, un obispo del siglo IV nacido en Asia Menor (actual Turquía), conocido por su generosidad, ayuda a los más necesitados y su especial cariño por los niños.

San Nicolás dedicó gran parte de su vida a la caridad. Las leyendas sobre sus actos de bondad —como entregar regalos de forma anónima o ayudar a familias en apuros— lo convirtieron en una figura venerada durante la Edad Media. Su muerte el 6 de diciembre del año 345 dio origen a la celebración de su festividad en esa fecha, que para muchos marcaba el inicio del periodo de Adviento.

Cada diciembre, la imagen de Papá Noel invade calles, tiendas y hogares. / iStock

¿Cómo evolucionó San Nicolás en Santa Claus?

Con el paso del tiempo, la figura de San Nicolás atravesó fronteras y culturas. En los Países Bajos, se le conocía como Sinterklaas, una tradición asociada al reparto de regalos entre niños el 5 de diciembre. Cuando colonos neerlandeses llevaron esta costumbre a Norteamérica, el nombre evolucionó fonéticamente a Santa Claus.

Durante el siglo XIX, escritores como Washington Irving y Clement Clarke Moore añadieron elementos que hoy forman parte del imaginario popular —como el trineo, los renos y la llegada en Nochebuena— mientras que ilustraciones posteriores ayudaron a consolidar la imagen jovial de barba blanca y traje rojo.

La tradición de dar regalos está ligada al origen histórico de Santa Claus. / iStock

¿Dónde están los restos del “verdadero” Papá Noel?

Después de su muerte, las reliquias de San Nicolás fueron trasladadas de Mira (actual Demre, Turquía) a Bari, Italia, en el siglo XI, donde ahora descansan en la Basílica de San Nicolás, que se ha convertido en un sitio de peregrinación.

La leyenda de Papá Noel se mantiene viva generación tras generación. / iStock

Algunos proyectos arqueológicos modernos incluso aseguran haber encontrado restos cerca del lugar original de su tumba, lo que podría ofrecer nuevos datos sobre su vida histórica.