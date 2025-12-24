Pollo Briseño y Dieter Villalpando se enganchan en redes sociales y reviven antigua polémica

Diéter Villalpando volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de confirmarse su salida de los Bravos de Juárez, situación que contrastó de inmediato con el reciente Bicampeonato obtenido por Antonio 'Pollo' Briseño con el Toluca. Dos destinos opuestos que reavivaron una vieja polémica surgida cuando ambos coincidieron como compañeros en Chivas.

El contraste deportivo entre Villalpando y Briseño no pasó desapercibido para los aficionados, especialmente porque ambos jugadores compartieron vestidor en una de las etapas más mediáticas del Guadalajara. La diferencia entre el presente de uno y el éxito reciente del otro se convirtió rápidamente en tema de debate.

El clip viral que marcó la polémica en Chivas

La controversia volvió a la luz a raíz de un clip que se hizo viral en redes sociales, extraído de una serie documental del Club Deportivo Guadalajara disponible en Amazon. En el video se observa un fuerte intercambio verbal entre ambos futbolistas durante su etapa como rojiblancos.

"Soy malo y lo que quieras, pero al menos meto huevos, cabrón. Tú ni eso tienes", se escucha decir a Antonio Briseño en el fragmento, una frase que quedó grabada en la memoria de la afición y que, con el paso del tiempo, volvió a circular con fuerza.

¿Qué cambió entre Villalpando y Briseño tras ese momento?

Ante la viralización del clip, Diéter Villalpando reaccionó en redes sociales con un breve pero contundente mensaje: "¿Y qué cambió?", frase que fue interpretada por muchos como una referencia directa a la diferencia en los resultados deportivos actuales.

Antonio Briseño no tardó en responder al comentario y optó por un tono conciliador, aunque simbólico: "Saludos, hermano", acompañado del emoji de una medalla de primer lugar, en clara alusión al Bicampeonato logrado recientemente con Toluca.

La respuesta del Pollo | Captura de pantalla

