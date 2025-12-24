Ley seca en CDMX durante enero de 2026: alcaldías, colonias y sanciones por vender alcohol

Durante enero de 2026, la Ciudad de México aplicará ley seca temporal en zonas específicas como parte de las medidas preventivas por fiestas patronales y celebraciones comunitarias que se realizan al inicio del año. La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial capitalina y establece fechas, colonias y alcances claros de la restricción.

La ley seca en enero de 2026 aplicará únicamente en pueblos y colonias de la alcaldía Xochimilco./ Pixabay

La medida no será generalizada en toda la capital, sino que aplicará únicamente en pueblos y colonias de la alcaldía Xochimilco, donde tradicionalmente se desarrollan celebraciones que concentran a un alto número de asistentes y requieren control en la venta de bebidas alcohólicas.

La ley seca contempla la suspensión total de la venta de alcohol durante los días señalados, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, en todos los establecimientos mercantiles, así como en puestos temporales instalados con motivo de las festividades.

Durante los días señalados quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en comercios y puestos temporales./ Pixabay

¿Qué alcaldías y colonias tendrán ley seca en enero de 2026?

De acuerdo con la información oficial, la alcaldía y las zonas donde se aplicará la ley seca son las siguientes:

Pueblo Santa María Nativitas : del 3 al 8 de enero de 2026 .

Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa : 10 y 11 de enero de 2026 .

Pueblo San Mateo Xalpa: del 18 al 25 de enero de 2026.

Durante estas fechas, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, bares, restaurantes y cualquier establecimiento con permiso para su comercialización, así como su expendio en la vía pública.

Las restricciones se implementan como medida preventiva durante celebraciones comunitarias./ Pixabay

Las autoridades señalaron que esta medida tiene como objetivo prevenir incidentes, mantener el orden público y garantizar celebraciones seguras tanto para habitantes como para visitantes de las zonas involucradas.

En caso de incumplimiento, los responsables pueden enfrentar sanciones administrativas, que incluyen multas económicas, clausuras temporales y otras medidas contempladas en la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Finalmente, se exhortó a comerciantes y ciudadanos a consultar los avisos oficiales de su alcaldía, respetar los días y horarios establecidos y evitar sanciones, recordando que la ley seca es temporal y aplica únicamente en colonias y fechas específicas.