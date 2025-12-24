Ley seca en CDMX durante enero de 2026: alcaldías, colonias y sanciones por vender alcohol

La medida contempla sanciones como multas y clausuras temporales para quienes vendan alcohol durante los días y horarios restringidos

Ley seca en CDMX durante enero de 2026: alcaldías, colonias y sanciones por vender alcohol
La ley seca se aplicará en colonias específicas de la alcaldía Xochimilco durante enero de 2026 por fiestas patronales. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
24 de Diciembre de 2025

Durante enero de 2026, la Ciudad de México aplicará ley seca temporal en zonas específicas como parte de las medidas preventivas por fiestas patronales y celebraciones comunitarias que se realizan al inicio del año. La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial capitalina y establece fechas, colonias y alcances claros de la restricción.

La ley seca en enero de 2026 aplicará únicamente en pueblos y colonias de la alcaldía Xochimilco./ Pixabay
La medida no será generalizada en toda la capital, sino que aplicará únicamente en pueblos y colonias de la alcaldía Xochimilco, donde tradicionalmente se desarrollan celebraciones que concentran a un alto número de asistentes y requieren control en la venta de bebidas alcohólicas.

La ley seca contempla la suspensión total de la venta de alcohol durante los días señalados, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, en todos los establecimientos mercantiles, así como en puestos temporales instalados con motivo de las festividades.

Durante los días señalados quedará suspendida la venta de bebidas alcohólicas en comercios y puestos temporales./ Pixabay
¿Qué alcaldías y colonias tendrán ley seca en enero de 2026?

De acuerdo con la información oficial, la alcaldía y las zonas donde se aplicará la ley seca son las siguientes:

  • Pueblo Santa María Nativitas: del 3 al 8 de enero de 2026.

  • Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa: 10 y 11 de enero de 2026.

  • Pueblo San Mateo Xalpa: del 18 al 25 de enero de 2026.

Durante estas fechas, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, bares, restaurantes y cualquier establecimiento con permiso para su comercialización, así como su expendio en la vía pública.

Las restricciones se implementan como medida preventiva durante celebraciones comunitarias./ Pixabay
Las autoridades señalaron que esta medida tiene como objetivo prevenir incidentes, mantener el orden público y garantizar celebraciones seguras tanto para habitantes como para visitantes de las zonas involucradas.

En caso de incumplimiento, los responsables pueden enfrentar sanciones administrativas, que incluyen multas económicas, clausuras temporales y otras medidas contempladas en la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Finalmente, se exhortó a comerciantes y ciudadanos a consultar los avisos oficiales de su alcaldía, respetar los días y horarios establecidos y evitar sanciones, recordando que la ley seca es temporal y aplica únicamente en colonias y fechas específicas. 

Autoridades capitalinas llamaron a respetar la ley seca para evitar multas y sanciones administrativas./ Pixabay
