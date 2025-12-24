Oso negro irrumpe en posada navideña en Nuevo León y se come la cena

Una posada navideña en Nuevo León se volvió viral luego de que un oso negro irrumpiera en plena celebración y se comiera parte de la cena, ante la sorpresa de los asistentes. El inusual momento ocurrió en el municipio de San Pedro Garza García, una de las zonas donde la presencia de estos animales se ha vuelto cada vez más frecuente.

El oso negro ingresó al lugar de la posada y se acercó a la mesa donde se encontraba la cena navideña./ Captura de pantalla

De acuerdo con los reportes, el oso ingresó tranquilamente al lugar donde se realizaba la posada, mientras los asistentes observaban a distancia. Lejos de mostrarse agresivo, el animal se acercó a la mesa y comenzó a consumir los alimentos que habían sido preparados para la celebración navideña.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde se observa al oso comiendo sin ser molestado. Los asistentes optaron por mantenerse alejados y evitar cualquier acción que pudiera ponerlos en riesgo, mientras el animal disfrutaba de la comida.

Los asistentes optaron por mantenerse a distancia mientras el animal comía, sin intentar interactuar con él./ Captura de pantalla

¿Por qué los osos negros aparecen cada vez más en zonas urbanas?

Autoridades y especialistas han señalado que la presencia de osos negros en áreas urbanas de Nuevo León se debe, principalmente, a la búsqueda de alimento, especialmente en temporadas donde escasea en su hábitat natural. Las celebraciones decembrinas, con comida expuesta, suelen atraerlos con mayor facilidad.

En este caso, el oso permaneció algunos minutos en el lugar antes de retirarse por su cuenta, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores. Elementos de protección civil y autoridades locales fueron alertados, aunque el animal ya se había alejado cuando arribaron.

El hecho ocurrió en San Pedro Garza García, uno de los municipios donde se han registrado avistamientos de osos./ Captura de pantalla

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para no intentar acercarse ni alimentar a los osos, ya que, aunque puedan parecer tranquilos, se trata de animales salvajes que pueden reaccionar de manera impredecible si se sienten amenazados.

También se recomendó asegurar correctamente la basura, evitar dejar comida al aire libre y reportar de inmediato la presencia de fauna silvestre en zonas habitacionales, con el fin de prevenir accidentes tanto para las personas como para los propios animales.