¡Enternecedor! Natalia Lafourcade celebra la llegada de su primer hijo: “Palomita de maíz, mi niño precioso”

Por fin llegó el amor más grande. Natalia Lafourcade, una de las cantautoras más queridas de México, compartió con sus seguidores una noticia que conmovió a todo Instagram: ya es mamá. La artista veracruzana publicó un carrusel con 20 fotos —el máximo permitido— para anunciar el nacimiento de su primer hijo.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas”, escribió visiblemente emocionada.

Natalia Lafourcade mostró su proceso de gestación en redes / IG: @natalialafourcade

Un álbum que derritió Instagram

La publicación muestra todo el proceso de gestación de Lafourcade: imágenes en el bosque, arte, la Virgen de Guadalupe, flores y hasta su pareja junto a ella. En una de las postales, Natalia narra con ternura el primer día de su bebé.

“Aquí mami recién parida. Lo que hice al llegar a este mundo fue comer de su teta. Mi primer día en esta tierra. A mis papás les encanta tomarme fotos”, expuso.

La cantante presumió que su bebé fue un varón / IG: @natalialafourcade

La publicación acumula ya más de 200 mil reacciones y 3 mil comentarios, entre mensajes de amor de fanáticos y felicitaciones de colegas del medio musical.

Una gira entre canciones y pañales

El nacimiento de su hijo coincide con una pausa natural en su Cancionera Tour, el cual se retomará el 10 de abril en Brooklyn, y seguirá por Atlanta, Miami, Lima, Bogotá, Argentina y más durante el mes de mayo, justo para celebrar su primera etapa como madre durante el Día de las Madres.

Lafourcade agradeció a la Virgen de Guadalupe / IG: @natalialafourcade

En julio pasado, Lafourcade sorprendía al revelar su embarazo de cinco meses. “Esto sí que no lo esperaba”, decía entonces. Ya en agosto, anunció que debía reprogramar varias fechas de la gira: “Quisiera compartirles que hemos tenido que hacer una reprogramación importante de los shows de la gira, tanto del Teatro de la canción como la parte de la guitarra y voz de Cancionera”.

En noviembre se ausentó de los Latin Grammy, donde ganó tres premios de nueve nominaciones. Agradeció a la Academia y a su equipo desde redes sociales y se enfocó por completo en su embarazo.

La compositora retomará su carrera hasta mayo / IG: @natalialafourcade

Hoy, Natalia Lafourcade abre un nuevo capítulo. Uno donde la música sigue sonando, pero el compás lo marca una palomita de maíz recién nacida.

La feliz familia no deja de tomarle fotos al nuevo bebé / IG: @natalialafourcade