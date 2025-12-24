¡Abusados! Así operarán los parquímetros este 24 y 25 de diciembre en CDMX

Si planeas salir con tu auto este 24 y 25 de diciembre en la Ciudad de México, toma nota: los parquímetros no descansan por completo en estas fechas festivas.

24 de diciembre: operación normal

El miércoles 24 de diciembre, el servicio de parquímetros funcionará con normalidad, así que si dejas tu coche estacionado en zonas reguladas, deberás hacer el pago correspondiente, como cualquier otro día hábil.

La tarifa autorizada es de $3.25 pesos por cada 15 minutos, y en caso de incumplir con el pago o dejarlo vencido, la multa asciende a 312 pesos.

Este 24 de diciembre los parquímetros funcionan de manera normal / FREEPIK

25 de diciembre: libre estacionamiento

El jueves 25 de diciembre, por ser día festivo, los parquímetros NO operan, por lo que podrás estacionarte sin costo en los lugares regulados. Eso sí, no significa que puedas dejarlo donde sea, pues siguen aplicando otras normas de tránsito.

El jueves 25 de diciembre no tendrás que pagar el parquímetro / FREEPIK

¿En qué zonas aplican los parquímetros?

Estos son los polígonos donde opera el sistema de parquímetros en CDMX:

Anzures

Benito Juárez Sur : Nochebuena, Crédito Constructor, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes, Extremadura Insurgentes

Benito Juárez Norte : Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes, Insurgentes San Borja

Florida y Guadalupe Inn

Lomas : Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes

Polanco : Chapultepec Morales, Reforma, Palmitas, Los Morales, Del Bosque, Rincón del Bosque, entre otras

Roma-Condesa: Roma Norte I y II, Hipódromo I y II

Checa dónde están las zonas de parquímetros para evitar multas / Redes Sociales

Horarios que debes considerar

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h : Anzures, Benito Juárez Norte y Sur, Lomas y Florida

Polanco : De miércoles a sábado el horario se extiende hasta la 01:00 h del día siguiente

Roma e Hipódromo : Lunes a miércoles: 08:00 a 20:00 h Jueves a sábado: 08:00 a 01:00 h



Conduce sin multas

Recuerda siempre verificar el horario de operación del polígono donde te estaciones, y si vas a circular el 24, paga tu parquímetro. El 25 podrás respirar con tranquilidad, pero no te pases de listo en lugares prohibidos.

Los horarios de operación serán hasta las 20:00 horas / Redes Sociales