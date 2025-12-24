¡Abusados! Así operarán los parquímetros este 24 y 25 de diciembre en CDMX

Si piensas salir a la cena de Navidad toma tus precauciones para evitar alguna multa

Recuerda que la tarifa autorizada es de $3.25 pesos por cada 15 minutos.
Recuerda que la tarifa autorizada es de $3.25 pesos por cada 15 minutos. | FREEPIK
Jorge Reyes Padrón
24 de Diciembre de 2025

Si planeas salir con tu auto este 24 y 25 de diciembre en la Ciudad de México, toma nota: los parquímetros no descansan por completo en estas fechas festivas.

24 de diciembre: operación normal

El miércoles 24 de diciembre, el servicio de parquímetros funcionará con normalidad, así que si dejas tu coche estacionado en zonas reguladas, deberás hacer el pago correspondiente, como cualquier otro día hábil.
La tarifa autorizada es de $3.25 pesos por cada 15 minutos, y en caso de incumplir con el pago o dejarlo vencido, la multa asciende a 312 pesos.

Este 24 de diciembre los parquímetros funcionan de manera normal / FREEPIK
Este 24 de diciembre los parquímetros funcionan de manera normal / FREEPIK

25 de diciembre: libre estacionamiento

El jueves 25 de diciembre, por ser día festivo, los parquímetros NO operan, por lo que podrás estacionarte sin costo en los lugares regulados. Eso sí, no significa que puedas dejarlo donde sea, pues siguen aplicando otras normas de tránsito.

El jueves 25 de diciembre no tendrás que pagar el parquímetro / FREEPIK
El jueves 25 de diciembre no tendrás que pagar el parquímetro / FREEPIK

¿En qué zonas aplican los parquímetros?

Estos son los polígonos donde opera el sistema de parquímetros en CDMX:

  • Anzures
  • Benito Juárez Sur: Nochebuena, Crédito Constructor, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes, Extremadura Insurgentes
  • Benito Juárez Norte: Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes, Insurgentes San Borja
  • Florida y Guadalupe Inn
  • Lomas: Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes
  • Polanco: Chapultepec Morales, Reforma, Palmitas, Los Morales, Del Bosque, Rincón del Bosque, entre otras
  • Roma-Condesa: Roma Norte I y II, Hipódromo I y II
Checa dónde están las zonas de parquímetros para evitar multas / Redes Sociales
Checa dónde están las zonas de parquímetros para evitar multas / Redes Sociales

Horarios que debes considerar

  • Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h: Anzures, Benito Juárez Norte y Sur, Lomas y Florida
  • Polanco: De miércoles a sábado el horario se extiende hasta la 01:00 h del día siguiente
  • Roma e Hipódromo:
    • Lunes a miércoles: 08:00 a 20:00 h
    • Jueves a sábado: 08:00 a 01:00 h

Conduce sin multas

Recuerda siempre verificar el horario de operación del polígono donde te estaciones, y si vas a circular el 24, paga tu parquímetro. El 25 podrás respirar con tranquilidad, pero no te pases de listo en lugares prohibidos.

Los horarios de operación serán hasta las 20:00 horas / Redes Sociales
Los horarios de operación serán hasta las 20:00 horas / Redes Sociales

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO Memo Villegas es criticado por cortar episodio de La Cotorrisa: “Me tengo que ir”

Contra | 24/12/2025

VIDEO Memo Villegas es criticado por cortar episodio de La Cotorrisa: “Me tengo que ir”
Alerta por estafa “regalos navideños”: cómo funciona y cómo no caer en ella

Contra | 24/12/2025

Alerta por estafa “regalos navideños”: cómo funciona y cómo no caer en ella
Muere actor de Friends tras perder lucha contra el cáncer

Contra | 24/12/2025

Muere actor de Friends tras perder lucha contra el cáncer
Te recomendamos
Absuelven a Daniel Arizmendi ‘El Mochaorejas’; ordenan su liberación tras 27 años
Ciudad de México

LO ÚLTIMO