Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Checo Pérez firma billete de 500 pesos; fan le regala monedas de cinco y 10 pesos

El Gran Premio de China es la segunda parada en el calendario de la Categoría Reina; sigue a Checo Pérez y todos los pilotos de la Fórmula 1
Emiliano Arias Pacheco 00:34 - 14 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El piloto de Cadillac tuvo una convivencia particular previo a las actividades del Gran Premio de China

Contra todos y contra Cadillac. Sergio 'Checo' Pérez regresó a la actividad en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, en el que el monoplaza dejó sensaciones negativas. Las primeras horas del fin de semana en China no han sido distintas, por lo que el piloto jalisciense sabe que tendrá una larga temporada.

Sin embargo, 'El Ministro de Defensa' no ha perdido el buen humor y la gran cercanía con su público, razón por la cual convivió con varios fanáticos previo al Gran Premio de China. Fue con uno de ellos que una de las imágenes más particulares del fin semana salió, pues Checo firmó un objeto con 'algo de valor'.

Checo Pérez firmando el billete de 500 pesos | @Jumpoint_

Lo común son playeras, gorras o hasta partes del cuerpo, pero este fanático eligió un billete de 500 pesos como su articulo para ser firmado. Checo aceptó y firmó sin miramientos, pero la sorpresa e incredulidad en su cara fue palpable.

Pese a lo particular del momento, lo más impresionante no fue el objeto firmado, sino lo que recibió a cambio. El joven fanático del piloto mexicano le entregó varias monedas de 10 y cinco pesos, lo que provocó una sonrisa más en el jalisciense. 

Checo Pérez recibiendo monedas de 10 y cinco pesos | @Jumpoint_

¿Cómo ha sido la participación de Checo Pérez en el Gran Premio de China?

El piloto mexicano comenzó su segundo fin de semana de 2026 en la Categoría Reina con más problemas que el primero. En las Prácticas Libres, Checo Pérez terminó último; no participó en la qualy de la carrera sprint por problemas en su monoplaza; y se quedó con la posición 19 de la misma.

Sin embargo, fue en dicha carrera que el piloto mexicano presentó graves problemas, pues, sin exagerar, el auto comenzó a perder piezas en la pista. Checo lo advirtió desde la semana pasada: "llegar a la meta con el MAC-26 es una victoria".

Mejor desempeño que Valtteri Bottas

Pese a los problemas del piloto mexicano, Checo ha tenido un mejor desempeño que su compañero de equipo, Valtteri Bottas. El finlandés no terminó la carrera en el Gran Premio de Australia y, en el sprint de China, tampoco pudo finalizar por problemas en su motor.

Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026, su primera carrera con Cadillac | AP
Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026, su primera carrera con Cadillac | AP
Últimos videos
Lo Último
00:48 Familia rompe el silencio y revela qué sucedió y cómo está José Ángel Bichir
00:41 A 89 Días del Mundial 2026: El Gol de Manuel Negrete, El Más Bonito
00:34 Checo Pérez firma billete de 500 pesos; fan le regala monedas de cinco y 10 pesos
00:10 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026
00:05 A 89 días del Mundial: Manuel Negrete anotó el gol más bonito de los Mundiales, en Octavos de Final contra Bulgaria en México 1986
00:01 ¡Gato Show! Marco Antonio Ortíz vuelve a hacer de las suyas en el Bravos vs Rayados
23:39 ¡Con el rosario en la mano! Monterrey rescata el empate ante FC Juárez con Mochis Cárdenas como figura
23:18 Checo Pérez sufre en China: su monoplaza Cadillac 'se cae a pedazos' en pleno Sprint
23:16 ¡Oficial! Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita quedan cancelados
23:16 ¡De otra galaxia! Jesús ‘Tecatito’ Corona marca golazo en el Monterrey vs FC Juárez
Tendencia
1
Futbol ¿El Cantante contra el arbitraje? Polémica crítica en el Puebla vs Necaxa por expulsión a Kevin Rosero
2
Futbol Nicolás Larcamón advierte a la Liga MX: "Cruz Azul será Campeón"
3
Futbol ¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas
4
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?
5
Contra ¿Belinda le pidió guardar silencio? El supuesto contrato de confidencialidad con José Ángel Bichir que volvió a dar de qué hablar
6
Fórmula 1 Max Verstappen estalla contra la Fórmula 1: "cambie mi simulador por Mario Kart"
Te recomendamos
Familia rompe el silencio y revela qué sucedió y cómo está José Ángel Bichir
Contra
14/03/2026
Familia rompe el silencio y revela qué sucedió y cómo está José Ángel Bichir
A 89 Días del Mundial 2026: El Gol de Manuel Negrete, El Más Bonito
Futbol Nacional
14/03/2026
A 89 Días del Mundial 2026: El Gol de Manuel Negrete, El Más Bonito
Checo Pérez firma billete de 500 pesos; fan le regala monedas de cinco y 10 pesos
Empelotados
14/03/2026
Checo Pérez firma billete de 500 pesos; fan le regala monedas de cinco y 10 pesos
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026
Futbol
14/03/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026
Negrete en su remate contra Hungría en el Mundial 1986 | MEXSPORT
Futbol
14/03/2026
A 89 días del Mundial: Manuel Negrete anotó el gol más bonito de los Mundiales, en Octavos de Final contra Bulgaria en México 1986
¡Gato Show! Marco Antonio Ortíz vuelve a hacer de las suyas en el Bravos vs Rayados
Futbol
14/03/2026
¡Gato Show! Marco Antonio Ortíz vuelve a hacer de las suyas en el Bravos vs Rayados