Checo Pérez firma billete de 500 pesos; fan le regala monedas de cinco y 10 pesos

Contra todos y contra Cadillac. Sergio 'Checo' Pérez regresó a la actividad en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, en el que el monoplaza dejó sensaciones negativas. Las primeras horas del fin de semana en China no han sido distintas, por lo que el piloto jalisciense sabe que tendrá una larga temporada.

Sin embargo, 'El Ministro de Defensa' no ha perdido el buen humor y la gran cercanía con su público, razón por la cual convivió con varios fanáticos previo al Gran Premio de China. Fue con uno de ellos que una de las imágenes más particulares del fin semana salió, pues Checo firmó un objeto con 'algo de valor'.

Checo Pérez firmando el billete de 500 pesos | @Jumpoint_

Lo común son playeras, gorras o hasta partes del cuerpo, pero este fanático eligió un billete de 500 pesos como su articulo para ser firmado. Checo aceptó y firmó sin miramientos, pero la sorpresa e incredulidad en su cara fue palpable.

Pese a lo particular del momento, lo más impresionante no fue el objeto firmado, sino lo que recibió a cambio. El joven fanático del piloto mexicano le entregó varias monedas de 10 y cinco pesos, lo que provocó una sonrisa más en el jalisciense.

Checo Pérez recibiendo monedas de 10 y cinco pesos | @Jumpoint_

¿Cómo ha sido la participación de Checo Pérez en el Gran Premio de China?

El piloto mexicano comenzó su segundo fin de semana de 2026 en la Categoría Reina con más problemas que el primero. En las Prácticas Libres, Checo Pérez terminó último; no participó en la qualy de la carrera sprint por problemas en su monoplaza; y se quedó con la posición 19 de la misma.

Sin embargo, fue en dicha carrera que el piloto mexicano presentó graves problemas, pues, sin exagerar, el auto comenzó a perder piezas en la pista. Checo lo advirtió desde la semana pasada: "llegar a la meta con el MAC-26 es una victoria".

Mejor desempeño que Valtteri Bottas

Pese a los problemas del piloto mexicano, Checo ha tenido un mejor desempeño que su compañero de equipo, Valtteri Bottas. El finlandés no terminó la carrera en el Gran Premio de Australia y, en el sprint de China, tampoco pudo finalizar por problemas en su motor.