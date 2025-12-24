Dallas Cowboys vs Washington Commanders ¿Cuándo y dónde ver el partido navideño?

La NFL volverá a tener actividad durante Navidad, ahora con tres partidos a lo largo del día. Entre estos duelos estará el enfrentamiento divisional entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders en el que simplemente se juega la honra pues ambos ya están eliminados.

El duelo entre los equipos de la NFC Este se une al de Detroit vs Minnesota y el de Kansas City vs Broncos. Aunque previo al inicio de temporada apuntaban a ser partidos imperdibles, hoy no lo son tanto pue solo los Lions y Denver pelean por la postemporada.

Jugarán en Navidad | X

¿Por qué juegan en Navidad?

Históricamente el 25 de diciembre, históricamente eran una parte poco frecuente del calendario de la NFL, pero a partir del 2020 estos juegos ya se han convertido en una ocurrencia anual. La liga había evitado los juegos anuales en esta fecha debido a que no siempre cae en domingo, lunes o jueves, sin embargo, ahora con juegos prácticamente toda la semana, han optado por hacer de esta festividad suya.

Previo a los tres partidos de este jueves, la NFL ha disputado 32 partidos de Navidad en su historia. Ahora esta navidad volveremos a ver a dos equipos que disputaron el primer partido en estas fiestas pues los Dallas Cowboys y Minnesota tendrán actividad, aunque a diferencia de su juego en 1971 no será en contra de ellos mismos.

Vuelven a jugar en las festividades | AP

Cowboys vs Commanders

Dallas y Washington se verán las caras en el Northwest Stadium. Ambos equipos ya quedaron eliminados, cediendo el título divisional a los Filadelfia Eagles.Ante esto, los dos equipos pelean por por su posición en el Draft (una derrota los beneficiaría), por la honra y por romper la racha de derrotas.

Los Cowboys llegan a este partido con tres derrotas al hilo y un récord de 6-8-1, ahora aspiran sólo a terminar 8-8-1 y evitar la temporada perdedora en el primer año de Brian Schottenhiemer al mando. De la mano de el Pro Bowler Dak Prescott y una buena ofensiva, Dallas buscará el triunfo.

Por su parte, los Commanders llegan con nueve derrotas en sus últimos 10 partidos y una marca de 4-11. Tras haber peleado por el pase al Super Bowl la temporada pasada, hoy el equipo dio un giro de 180 grados para lo negativo. Ante esto, el equipo sólo quiere cerrar el año con un par de triunfos.

Buscan romper la mala racha | AP

En el historial entre ambos, Dallas viene con una victoria en esta campaña de 44-22, además de siete victorias en sus últimos 10 enfrentamientos ante su rival de división. Además, en el Northwest Stadium los Cowboys hilan dos triunfos consecutivos.

El juego de esta Navidad se podrá ver en punto de las 12:00 horas del centro de México y aunque no será transmitido por televisión, se podrá ver a través de Streaming por Netflix.

Fecha: 25 diciembre 2025

Horario: 12:00 horas del centro de México

Estadio: Northwest Stadium

Transmisión: Netflix (con suscripción)