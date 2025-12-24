¿Qué museos abren el 25 de diciembre en CDMX? Lista para armar tu plan navideño

Aunque muchos recintos cierran el 25 de diciembre, varios museos de la Ciudad de México abren sus puertas en Navidad con horarios especiales

Laura Reyes Medrano
24 de Diciembre de 2025

Navidad en la Ciudad de México no solo es sinónimo de celebraciones familiares, cenas y descanso: también puede ser una oportunidad para disfrutar de la oferta cultural de la capital. Si este 25 de diciembre de 2025 quieres hacer un plan diferente en vez de quedarte en casa, hay varios museos que sí abrirán sus puertas para que pases un día interesante entre arte, historia y ciencia.

¿Qué museos estarán abiertos el 25 de diciembre?

Aunque muchos museos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otros recintos gubernamentales no operan en este día festivo, sí hay opciones culturales que recibirán visitantes

Museo Soumaya

Uno de los museos más icónicos de la CDMX por su arquitectura y su colección de arte —incluyendo piezas europeas y mexicanas— permanece abierto todos los días del año, incluido el 25 de diciembre.

  • Horario: 10:30 a 18:30 horas

  • Entrada: gratuita

  • Ubicación: Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Museo de la Luz

Si te interesa la ciencia y las exhibiciones interactivas, este museo dedicado a la luz y sus múltiples facetas también abrirá en Navidad.

  • Horario: 9:00–13:00 y 16:00–20:00 horas

  • Costo: general $35 pesos; descuentos para estudiantes y otros grupos; entrada gratuita para menores de 18 años, personas con discapacidad y adultos mayores.

  • Ubicación: Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Universum (Museo de Ciencias)

Este museo interactivo de ciencia y tecnología, ideal para familias y niños, también recibirá visitantes el 25 de diciembre.

  • Horario: 10:00 a 17:00 horas

  • Costo: general $90 pesos, con descuentos para diversos grupos y actividades adicionales por separado.

  • Ubicación: Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Museo del Axolote

Perfecto si quieres conocer más sobre esta especie endémica y su importancia ecológica y cultural.

  • Horario: 9:00 a 16:00 horas

  • Costo: $50 pesos

  • Ubicación: Parque Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón.

Museos del INAH

Varias sedes del Instituto Nacional de Antropología e Historia también confirmaron que estarán abiertos el 25 de diciembre en su horario normal, aunque no todos los recintos lo harán (por ejemplo, algunos sitios arqueológicos o menores podrían cerrar). 

¿Por qué algunos museos sí abren en Navidad?

A diferencia de otros recintos que dependen de calendarios oficiales de asueto, algunos museos en la CDMX tienen políticas de apertura diaria o buscan ofrecer opciones culturales incluso en días festivos para residentes y visitantes. Esto es especialmente útil para quienes están de vacaciones o quieren aprovechar el día libre para aprender, explorar y divertirse.

Si este 25 de diciembre de 2025 estás en la Ciudad de México y quieres planear una salida distinta, visitar alguno de estos museos abiertos puede ser una excelente opción para combinar cultura, aprendizaje y entretenimiento en Navidad. Recuerda siempre consultar horarios oficiales y condiciones antes de salir para que tu experiencia sea lo más placentera posible.

