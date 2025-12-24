Alerta por estafa “regalos navideños”: cómo funciona y cómo no caer en ella

En plena temporada de compras y festejos, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió una alerta por una nueva modalidad de fraude conocida como “regalos navideños”, mediante la cual ciberdelincuentes intentan robar información personal y financiera de usuarios en línea, aprovechando el interés por promociones y obsequios.

Mensajes con supuestas promociones navideñas pueden ocultar intentos de robo de datos. / iStock

¿Cómo funciona la estafa de “regalos navideños”?

Según la SSC, los estafadores difunden promociones falsas a través de correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Facebook, X o TikTok. Estos mensajes suelen anunciar supuestos premios, cupones o regalos navideños que solo están disponibles si la persona:

Llena un formulario

Proporciona datos personales, bancarios o contraseñas

Ingresa a un sitio web apócrifo

Al hacer clic en los enlaces, el dispositivo también podría ser infectado con malware o permisos no deseados que comprometen la seguridad del usuario.

Las estafas en línea aumentan durante las fiestas por el interés en ofertas y regalos. / iStock

Consejos para no caer en la trampa

La Policía Cibernética de la SSC-CDMX compartió varias recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraude:

No abras enlaces ni descargues archivos de mensajes sospechosos.

No compartas promociones sin verificar su autenticidad.

Verifica que el sitio web sea legítimo antes de ingresar tus datos.

Utiliza contraseñas seguras y activa la verificación en dos pasos.

No proporciones información bancaria o personal en páginas desconocidas.

Configura la privacidad de tus redes sociales y evita responder mensajes de remitentes sospechosos.

Desconfía de ofertas demasiado buenas para ser verdad.

Mantén actualizado el sistema operativo y las aplicaciones de tu dispositivo.

Estas prácticas ayudan a reforzar la seguridad mientras se interactúa en internet, sobre todo en temporadas como diciembre, cuando aumentan las compras, promociones y estafas en línea.

Sigue los consejos para no caer en estafas en temporada navideña. / iStock

¿Qué hacer si fuiste víctima de la estafa?

Si identificaste un intento de fraude o ya sufriste robo de datos por un mensaje apócrifo, la SSC-CDMX recomienda reportarlo de inmediato. Puedes contactar a la Unidad de Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o enviar un correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx .

Reportar este tipo de intentos ayuda a que las autoridades detecten patrones de fraude y alerten a más personas para que no caigan en engaños similares.

Diciembre es una de las temporadas con mayor actividad de ciberdelincuentes. / iStock