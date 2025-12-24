Denver Broncos vs Kansas City Chiefs ¿Cuándo y dónde ver el partido navideño?

La NFL volverá a tener actividad durante Navidad, ahora con tres partidos a lo largo del día. Entre estos duelos estará el enfrentamiento divisional entre los Kansas City Chiefs vs Denver Broncos en el que sólo el equipo de Colorado pelea rumbo a la postemporada.

El duelo entre los equipos de la NFC Este se une al de Detroit vs Minnesota y Dallas Cowboys y los Washington Commanders. Aunque previo al inicio de temporada apuntaban a ser partidos imperdibles, hoy no lo son tanto pue solo los Lions y Denver pelean por la postemporada. Aunque técnicamente este duelo no forma parte del calendario navideño sino del Thursday Night Football, también se une a las festividades.

Se juega la NFL en Navidad | X @NFL

¿Por qué juegan en Navidad?

Históricamente el 25 de diciembre, históricamente eran una parte poco frecuente del calendario de la NFL, pero a partir del 2020 estos juegos ya se han convertido en una ocurrencia anual. La liga había evitado los juegos anuales en esta fecha debido a que no siempre cae en domingo, lunes o jueves, sin embargo, ahora con juegos prácticamente toda la semana, han optado por hacer de esta festividad suya.

Previo a los tres partidos de este jueves, la NFL ha disputado 32 partidos de Navidad en su historia. Ahora esta navidad volveremos a ver a dos equipos que disputaron el primer partido en estas fiestas pues los Dallas Cowboys y Minnesota tendrán actividad, aunque a diferencia de su juego en 1971 no será en contra de ellos mismos.

Buscan seguir líderes de división y conferencia | AP

Chiefs vs Broncos

Este duelo, aunque ya no es tan atractivo como se esperaba, para Denver es un partido más que importante. El equipo de Sean Payton actualmente se encuentra líder de la AFC Oeste y de la conferencia. Sin embargo, los Chargers les pisan los talones en la división y los Patriotas lo hacen en la Conferencia. El equipo no se puede permitir una nueva derrota si quiere mantener su actual posición.

Por el lado de los Chiefs, la temporada ya está perdida. El equipo no sólo se perderá la postemporada por primera vez en más de una década y no disputará la Final de Conferencia por primera vez en siete años. Además, el equipo perdió no sólo a su mariscal y estrella Patrick Mahomes por lesión, sino que también a su suplente Gardner Minshew. Con su tercer mariscal comandado la ofensiva, los Chiefs buscarán dar la sorpresa.

Su temporada está perdida | AP

Además de la actualidad, los Broncos llegan motivados pues, vencieron a su rival divisional 22-19 en su último enfrentamiento. Además, suman dos victorias al hilo ante Kansas City y tres triunfos en sus últimos cuatro. Los Chiefs, desmoralizados, quieren dar la sorpresa y romper la mala racha ante Denver.

El juego de esta Navidad se podrá ver en punto de las 19:15 horas del centro de México y podrá seguirse en transmisión por Fox Sports, así como por streaming a través de Amazon Prime así como por DAZN con el NFL Game Pass

Chiefs vs Broncos

Fecha: 25 diciembre 2025

Horario: 19:15 horas del centro de México

Estadio: Arrowhead

Transmisión: Fox Sports, Amazon Prime