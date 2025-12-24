Calendario de Boxeo 2026: Las fechas confirmadas y los combates más esperados del año

El mundo del boxeo se prepara para un 2026 vibrante, con un calendario que ya presenta combates confirmados por títulos mundiales desde enero y la expectativa de que se concreten algunas de las peleas más esperadas de la década. Desde Puerto Rico hasta Las Vegas, el próximo año promete acción de primer nivel.

Enero Abre Fuego con Campeones en Acción

El 2026 arrancará con fuerza, con varios campeones mundiales defendiendo sus cinturones en distintas sedes:

3 de enero | San Juan, Puerto Rico: La ídola local Amanda Serrano buscará unificar aún más los títulos pluma femenino de la OMB y la AMB contra Reina Tellez. En la misma cartelera, el prospecto puertorriqueño Xander Zayas se medirá a Abass Baraou por títulos superwélter.

10 de enero | Brooklyn, Nueva York: El campeón superligero del CMB, Subriel Matías, pondrá su título en juego ante el retador británico Dalton Smith en un duelo que se anticipa explosivo.

24 de enero | Las Vegas, Nevada: El campeón olímpico cubano Andy Cruz enfrentará su prueba más dura hasta la fecha al chocar con Raymond Muratalla por el título ligero de la FIB.

El Plato Fuerte: Megapeleas Potenciales para el Otoño

Más allá de los eventos confirmados, la expectativa crece en torno a las negociaciones de combates que podrían definir el boxeo libra por libra de la actualidad. Aunque aún no tienen fecha ni sede oficial, estos duelos son la comidilla del gremio:

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Hasta hace unos días todo apuntaba a que Canelo tendría la revancha ante Terence Crawford en 2026, sin embargo, el estadounidense anunció su retiro de los cuadriláteros y ahora es una incognita a quién enfrentará el mexicano el próximo año.

Shakur Stevenson vs. Teófimo López: Un duelo de estilos entre dos de los talentos más puros del boxeo actual, Stevenson y López, es otra de las posibilidades que se barajan para un año que promete emociones de principio a fin.

Tyson Fury vs. Anthony Joshua: La tan ansiada batalla entre los dos gigantes británicos parece estar más cerca que nunca. Con negociaciones avanzadas, se espera que este combate por la supremacía de los pesos pesados se anuncie para finales del verano.

Con un inicio de año ya cargado de acción y la posibilidad de que se confirmen estas peleas de ensueño, el 2026 se perfila como un año inolvidable para los amantes del boxeo