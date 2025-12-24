Luto en el boxeo nacional: fallece Ricardo Contreras, exdirigente de la FMB

La comunidad del boxeo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ricardo Contreras, expresidente y presidente honorario de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), una de las figuras más influyentes en la historia de este deporte en el país.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales, donde se destacó la trascendencia de su legado y su impacto directo en los logros internacionales que México consiguió durante su extensa gestión al frente del organismo.

Contreras perdió la vida a final de año | Imago7

Trayectoria de Contreras en el boxeo mexicano

Ricardo Contreras estuvo al frente de la Federación Mexicana de Boxeo durante 36 años, un periodo sin precedentes que marcó una etapa de estabilidad, crecimiento y consolidación del boxeo amateur nacional en competencias internacionales.

Bajo su administración, México logró tres medallas olímpicas, incluyendo el bronce de Cristian Bejarano en Sídney 2000, el bronce de Misael Rodríguez en Río 2016 y la medalla de plata de Marco Verde en París 2024, resultados que reforzaron el prestigio del boxeo mexicano a nivel mundial.

Su liderazgo fue reconocido no solo por los resultados deportivos, sino también por su compromiso institucional, lo que lo llevó a ser nombrado presidente honorario de la FMB, distinción reservada para figuras con una contribución excepcional al deporte.

'El Chino' ganó medalla bajo la gestión de Contreras | MexSport

Reacciones y legado tras su fallecimiento

La Federación Mexicana de Boxeo expresó su pesar mediante una esquela oficial en la que resaltó el compromiso, liderazgo y legado de Ricardo Contreras, señalando que dejó "una huella invaluable" tanto en la institución como en quienes trabajaron a su lado.

Diversas voces del ámbito deportivo han manifestado sus condolencias, subrayando que Contreras fue un dirigente clave para el desarrollo del boxeo amateur, así como un impulsor constante del talento juvenil en México.

Finalmente, el fallecimiento de Ricardo Contreras representa una pérdida significativa para el deporte nacional, pero su legado permanece vivo en cada logro internacional del boxeo mexicano y en las generaciones de atletas que crecieron bajo la estructura que él ayudó a construir.

Contreras tras una reunión en 2013 | Imago7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.