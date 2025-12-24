Adultos consumen más drogas que los adolescentes en México, revela encuesta

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 indica que el uso de drogas ilegales aumentó entre la población adulta en la última década

Adultos consumen más drogas que los adolescentes en México, revela encuesta
El consumo de drogas entre adultos registra un aumento en México. | iStock
Laura Reyes Medrano
24 de Diciembre de 2025

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, presentada por autoridades del gobierno federal, reveló tendencias opuestas en el consumo de sustancias en México: los adultos muestran un incremento en el uso de drogas ilegales, en tanto que entre los jóvenes hay una disminución general en esos mismos comportamientos.

¿Cómo ha cambiado el consumo de drogas en adultos?

De acuerdo con la ENCODAT 2025, el consumo de drogas ilegales en personas adultas (mayores de 18 años) creció de 10.6 % en 2016 a 14.6 % en 2025, lo que representa un aumento de alrededor de 40 % en una década.

Entre las sustancias que registraron aumentos en adultos están:

  • Cannabis, de 9.3 % a 13.3 %

  • Alucinógenos, de 0.8 % a 1.5 %

  • Estimulantes tipo anfetamínico, de 0.9 % a 1.6 %

  • Uso indebido de medicamentos, de 1.3 % a 2.5 %

  • Opioides, de 0.1 % a 1.4 %

Estos datos muestran que, aunque algunas sustancias siguen con prevalencias bajas, la tendencia general en adultos va al alza.

¿Qué ocurre entre los adolescentes?

En contraste, la encuesta informó que el consumo de drogas ilegales entre adolescentes ha disminuido en el mismo periodo:

  • El porcentaje general de adolescentes (12 a 17 años) que ha consumido drogas experimentales bajó de 6.2 % a 4.1 % entre 2016 y 2025.

  • El consumo de cannabis en jóvenes disminuyó de 5.3 % a 3.7 %, y los estimulantes de tipo anfetamínico pasaron de 0.6 % a 0.5 %.

Además, estudios relacionados señalan que el consumo de alcohol y otras sustancias entre adolescentes también ha mostrado tendencias a la baja, posiblemente reflejando el impacto de campañas preventivas y programas de salud pública dirigidos a menores.

Otros hallazgos y contexto

La encuesta 2025 también analizó hábitos de consumo de alcohol y tabaco, así como aspectos de salud mental y conductas de riesgo, aunque el foco central de este informe fue sobre drogas ilegales.

En cuanto al alcohol, los datos disponibles señalan una reducción en algunos indicadores entre jóvenes, mientras que en adultos el consumo ha tendido a permanecer estable o aumentar ligeramente.

Por otro lado, el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores —especialmente entre jóvenes— ha mostrado incrementos en algunos estudios relacionados, lo que representa otro desafío para la salud pública.

