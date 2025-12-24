Caen los responsables del incendio en Waldo’s Hermosillo; cierran las 68 tiendas en Sonora

A casi dos meses del trágico incendio en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, que dejó 24 personas fallecidas, incluida una mujer embarazada, la Fiscalía de Sonora inició una serie de operativos que derivaron en múltiples detenciones y el cierre de las 68 sucursales que la cadena tiene en todo el estado.

Durante la madrugada de este miércoles, autoridades estatales realizaron cateos y ejecutaron órdenes de aprehensión contra diversos presuntos responsables. De manera extraoficial trascendieron nombres como Juan González, Jesús Valenzuela, Armando Castañeda, Santa Aguilar, Carlos Arias, José Luis Alcalá y Florencio Díaz, aunque la Fiscalía aún no ha confirmado el número total de detenidos ni su situación jurídica.

La Fiscalía de Sonora ordenó el cierre de todos los Waldo's del estado / Redes Sociales

Documentos judiciales filtrados detallan que los delitos imputados incluyen homicidio culposo, aborto, lesiones, daños por incendio, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal. En total, 25 órdenes de aprehensión fueron liberadas por un juez.

Detienen a exfuncionarios

Entre los detenidos se encuentran Juan Manuel González Alvarado, ex titular del CEPC Sonora y delegado de la SADER, y Joaquín Rodríguez Véjar, exsecretario del Ayuntamiento de Hermosillo, durante la gestión de Célida López.

Reportan la detención de Juan Manuel González quien firmó los reportes de Protección Civil / Especial

González Alvarado es señalado de quien firmó los oficios sobre la revisión del Waldo’s Sonora donde no se aprobó el plan interno de Protección Civil por omisiones a la ley. Mientras Rodríguez Véjar es acusado por el delito de incumplimiento de un deber legal.

También se reveló que la tienda siniestrada no contaba con dictámenes aprobatorios desde hace cinco años, a pesar de que Waldo’s había sido inspeccionado 23 veces entre 2019 y 2025. En diez de esas revisiones, el plan interno de protección civil fue rechazado.

El incendio dejó 24 personas muertas por la explosión de un transformador / Redes Sociales

El incendio, las víctimas y el cierre total

Según las investigaciones, el incendio se originó por la explosión de un transformador eléctrico al interior del local. Como resultado, murieron 24 personas y el caso se convirtió en uno de los más graves en la historia reciente de Hermosillo.

La Fiscalía de Sonora, en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo, ordenó el cierre temporal de todas las tiendas Waldo’s en la entidad para realizar inspecciones a fondo y evitar otra tragedia.

Joaquín Rodríguez Véjar es señalado supuestamente de no cumplir con sus funciones / Especial

La audiencia inicial se llevará a cabo este mismo miércoles a las 17:00 horas, donde se determinará la situación jurídica de los detenidos y se definirá la ruta legal que buscará hacer justicia a las víctimas.