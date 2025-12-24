Pasajera se corta las uñas en pleno vagón del Metro CDMX y provoca indignación

Fotografías que circulan en redes sociales muestran a una mujer en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México cortándose las uñas de los pies dentro del vagón. Las imágenes se volvieron virales y generó comentarios de molestia e incredulidad por parte de usuarios del transporte público, que exigieron mayor conciencia sobre normas de convivencia e higiene en espacios cerrados compartidos por miles de personas diariamente.

La escena fue registrada en un tren de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. / iStock

¿Qué muestran las imágenes?

Las fotografías publicadas en redes sociales retratan a una mujer mientras recorta las uñas de sus pies dentro de un vagón del Metro, sentada en uno de los asientos.

Varios pasajeros expresaron su sorpresa y rechazo en redes sociales por considerar la acción poco higiénica y una falta de respeto en un espacio público.

Usuarios reportan a una señora cortándose las uñas de los pies y quitándose los callos en pleno Tren de Línea 12 del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX 🚨#MetroCDMX pic.twitter.com/mtItHSx1wo — Fan MetroViral (@MetroViralMx) December 24, 2025

Debate sobre higiene y convivencia

Tras la viralización de la fotografía, usuarios y transeúntes discutieron el comportamiento en el Metro y las normas básicas de civismo. En muchos comentarios se señaló que actividades como cortarse las uñas en un vagón no solo incomodan a otros pasajeros, sino que también pueden afectar la percepción de higiene en el sistema de transporte urbano:



Eso es insalubre y si se le puede llamar a seguridad porque es foco de infección y atenta contra la salud de las personas, como cuando estornudaban sin cubrebocas en pandemia.

Yo sí hubiera accionado la palanca de emergencia. ¡Guácatelas!

Es una total y absoluta falta de educación hacerlo, tanto de la manos y más de los pies.

Fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La acción provocó comentarios sobre la higiene y la convivencia en espacios públicos. / iStock

El Metro de la CDMX moviliza diariamente a millones de personas, y situaciones como esta suelen abrir conversaciones sobre respeto, cultura cívica y cuidado de los espacios públicos, aunque hasta ahora no hay confirmación de sanciones por parte de las autoridades.

El caso abrió un debate sobre normas de respeto en el transporte urbano. / iStock