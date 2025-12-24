Pasajera se corta las uñas en pleno vagón del Metro CDMX y provoca indignación

Fotografías que circulan en redes sociales muestran a una mujer en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México cortándose las uñas de los pies dentro del vagón. Las imágenes se volvieron virales y generó comentarios de molestia e incredulidad por parte de usuarios del transporte público, que exigieron mayor conciencia sobre normas de convivencia e higiene en espacios cerrados compartidos por miles de personas diariamente.
¿Qué muestran las imágenes?
Las fotografías publicadas en redes sociales retratan a una mujer mientras recorta las uñas de sus pies dentro de un vagón del Metro, sentada en uno de los asientos.
Varios pasajeros expresaron su sorpresa y rechazo en redes sociales por considerar la acción poco higiénica y una falta de respeto en un espacio público.
#ULTIMAHORA
Usuarios reportan a una señora cortándose las uñas de los pies y quitándose los callos en pleno Tren de Línea 12 del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX 🚨#MetroCDMX pic.twitter.com/mtItHSx1wo
— Fan MetroViral (@MetroViralMx) December 24, 2025
Debate sobre higiene y convivencia
Tras la viralización de la fotografía, usuarios y transeúntes discutieron el comportamiento en el Metro y las normas básicas de civismo. En muchos comentarios se señaló que actividades como cortarse las uñas en un vagón no solo incomodan a otros pasajeros, sino que también pueden afectar la percepción de higiene en el sistema de transporte urbano:
Eso es insalubre y si se le puede llamar a seguridad porque es foco de infección y atenta contra la salud de las personas, como cuando estornudaban sin cubrebocas en pandemia.
Yo sí hubiera accionado la palanca de emergencia. ¡Guácatelas!
Es una total y absoluta falta de educación hacerlo, tanto de la manos y más de los pies.
Fueron algunos de los comentarios en redes sociales.
El Metro de la CDMX moviliza diariamente a millones de personas, y situaciones como esta suelen abrir conversaciones sobre respeto, cultura cívica y cuidado de los espacios públicos, aunque hasta ahora no hay confirmación de sanciones por parte de las autoridades.