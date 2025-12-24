¿Bad Bunny regresa a México? Lanzó mensaje...

Bad Bunny volvió a encender las redes sociales tras compartir una serie de imágenes de su visita a la Ciudad de México, acompañadas por el tema “El paso del gigante”. La publicación llamó la atención de sus seguidores, quienes rápidamente identificaron distintos puntos de la capital mexicana captados durante su estancia.

Bad Bunny compartió en redes sociales imágenes de su visita a la Ciudad de México acompañadas por el tema “El paso del gigante”./ IG:Badbunny

En las imágenes difundidas por el cantante puertorriqueño se observa un recorrido casual por la ciudad, sin anuncios oficiales ni eventos públicos. Las fotografías reflejan momentos cotidianos, lo que reforzó la cercanía que el artista suele mostrar con sus fans a través de sus redes.

La elección de “El paso del gigante” como fondo musical no pasó desapercibida. El tema, que forma parte de su repertorio, acompañó visuales que transmiten movimiento, libertad y una conexión directa con el entorno urbano de la capital mexicana.

Las imágenes muestran momentos cotidianos del artista en distintos puntos de la capital./ IG:Badbunny

¿Por qué la visita de Bad Bunny a la CDMX generó tanto interés?

La presencia de Bad Bunny en la Ciudad de México suele generar expectativa debido a la fuerte relación del artista con el público mexicano. Cada publicación relacionada con el país despierta especulación entre sus seguidores, quienes interpretan estos gestos como muestras de cariño o posibles pistas de futuros proyectos.

La visita del intérprete puertorriqueño generó interacción y comentarios en redes sociales./ IG:Badbunny

La publicación no solo colocó nuevamente a Bad Bunny en tendencia, también dejó un mensaje claro para sus seguidores mexicanos. El cantante prometió regresar pronto a México, lo que avivó la emoción entre sus fans luego de compartir imágenes de su paso por la CDMX al ritmo de “El paso del gigante”. Sin dar detalles sobre fechas o proyectos específicos, el artista dejó abierta la expectativa de un próximo regreso, reforzando la cercanía que mantiene con el público mexicano.