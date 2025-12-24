Sofía Niño de Rivera es operada a horas de Navidad ¿Qué le pasó?

Sofía Niño de Rivera pasará la Navidad en el hospital, pero no por una emergencia médica, sino por una cirugía programada que ella misma explicó con su característico estilo relajado y directo.

A través de sus redes sociales, la standupera compartió una imagen en camilla, aclarando su estado de salud y buscando evitar chismes o preocupaciones innecesarias.

Sofía Niño de Rivera detalla que tuvo que programar su cirugía / IG: @sofffiaaa1

“Varios me han preguntado, porque todos ustedes son súper buena onda y aman el chisme como yo, entonces mejor subo esto explicando. Hace unos meses me dolía la ingle con ciertos movimientos y pues pregunté y después de estudios me diagnosticaron con pinzamiento femoroacetabular con lesión labral de cadera izquierda”, escribió.

¿Qué le pasó a Sofía Niño de Rivera?

Desde hace tiempo, Sofía presentaba molestias en la cadera que fueron empeorando con el tiempo. Tras varios estudios, le diagnosticaron una condición conocida como pinzamiento femoroacetabular con lesión labral, una alteración en la cadera que genera fricción entre los huesos, afectando el cartílago que da estabilidad a la articulación.

La comediante explicó que un problema en la cadera la llevó al quirófano / IG: @sofffiaaa1

Aunque la situación requería cirugía, la comediante dejó claro que no fue algo urgente, sino una intervención preventiva. “Entonces pues era cirugía a fuerza, pero programada porque no es algo de urgencia. Decidí hacerla ahorita”, detalló.

Sofía tranquiliza a sus seguidores

Fiel a su estilo, Sofía tomó con humor el procedimiento y cerró su mensaje con un guiño a su popular personaje de stand-up: “No se preocupen, regresaré pronto con Jobita si es que aparece”.

Su estado de salud es estable y ya abandonó el hospital / IG: @sofffiaaa1

Además, aprovechó para agradecer al equipo médico que la acompañó en todo el proceso, destacando la paciencia con la que respondieron todas sus preguntas.

La comediante mexicana se mantiene optimista y enfocada en su recuperación, dejando claro que el show continuará, pero con cadera reforzada.

La standupera agradece a todo su equipo médico que la operó / IG: @sofffiaaa1