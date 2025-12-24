Frente frío 24 y chorro polar provocarán frío intenso en México en Navidad

El frente frío número 24, en combinación con el chorro polar, provocará un descenso marcado de temperaturas en varias regiones del país durante los días de Navidad, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos. Las condiciones de frío intenso comenzarán a sentirse a partir del 23 de diciembre y se mantendrán durante el 24, 25 y parte del 26 de diciembre.

Este sistema frontal avanzará principalmente sobre el norte, noreste y centro del país, donde interactuará con el chorro polar, una corriente de aire frío que circula en niveles altos de la atmósfera y que intensifica las bajas temperaturas cuando desciende hacia latitudes más bajas, como México.

El frente frío 24, en interacción con el chorro polar, generará un ambiente muy frío durante Navidad en varias regiones del país./ X :@SGIRPC_CDMX

Durante este periodo, se prevén ambientes muy fríos a gélidos durante las madrugadas y noches, así como heladas en zonas altas. El impacto será mayor en regiones montañosas, aunque también se sentirá en ciudades donde el frío suele ser moderado.

¿Qué es el chorro polar y por qué afecta el clima en Navidad?

El chorro polar es una corriente de aire extremadamente frío que se desplaza desde el Polo Norte hacia el sur. Cuando coincide con un frente frío activo, como el número 24, refuerza la entrada de aire helado, provocando descensos más abruptos de temperatura justo en fechas clave como la Navidad.

Se esperan heladas y temperaturas bajo cero en zonas serranas del norte de México./ RS

Los estados que resentirán con mayor intensidad este evento entre el 23 y el 26 de diciembre incluyen Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, donde podrían registrarse temperaturas bajo cero en zonas serranas.

En el centro del país, entidades como Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala también presentarán mañanas y noches muy frías durante las celebraciones navideñas, con posibilidad de heladas en regiones elevadas.

Las madrugadas de Navidad serán las más frías en entidades del centro y norte del país./ Pixabay

Además del frío, se esperan rachas de viento en el norte y noreste del país, lo que aumentará la sensación térmica durante estos días. Estas condiciones podrían afectar traslados y actividades al aire libre propias de la temporada.

Las autoridades han recomendado a la población abrigarse adecuadamente, proteger a grupos vulnerables como niños y adultos mayores, y mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que el comportamiento del frente frío puede variar conforme avance la semana.