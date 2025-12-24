Hoy No Circula: Estos son los cambios a partir del 1 de enero de 2026

El programa Hoy No Circula tendrá una modificación clave a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que comenzará una nueva etapa de aplicación que impactará directamente a conductores del Estado de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Aunque el ajuste fue anunciado meses atrás, el cierre de 2025 marca el fin del periodo de tolerancia y el inicio de un esquema con sanciones económicas, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la población a informarse y tomar previsiones antes de que arranque el próximo año.

Actualmente así opera el Hoy No Circula en CDMX y Edomex/Gobierno de México

La principal novedad es que el programa dejará de ser únicamente preventivo en ciertas zonas y pasará a una fase obligatoria con multas, lo que cambia de manera directa la forma en que se vigilará el cumplimiento del Hoy No Circula.

¿Qué cambia a partir del 1 de enero?

Desde el 1 de enero de 2026, el Hoy No Circula comenzará a aplicar sanciones económicas en municipios del Estado de México donde, hasta ahora, solo operaba un periodo de adaptación sin multas.

Durante la segunda mitad de 2025, el programa se amplió territorialmente, pero sin castigos. Ese margen concluye con el cierre del año.

El Hoy No Circula ya se aplicará en más municipios del Estado de México/Pixabay

Se amplía la cobertura del programa

Uno de los cambios más relevantes es la extensión del Hoy No Circula a 30 municipios del Estado de México, principalmente del Valle de Toluca y la zona oriente de la entidad.

Entre los municipios incluidos se encuentran Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec, Ecatepec, Tultepec, Zumpango, Amecameca, Atenco y Huehuetoca, entre otros. A partir de enero, en estas zonas sí habrá multas por incumplir el calendario de circulación.

Multas que comenzarán a aplicarse en 2026

Con el inicio del nuevo año, las infracciones al Hoy No Circula serán sancionadas con multas económicas.

En el Estado de México , la sanción será de aproximadamente 1,460 pesos .

, la sanción será de aproximadamente . En la Ciudad de México, la multa puede alcanzar hasta 3,390 pesos, además de posibles gastos adicionales como arrastre y corralón.

Estas sanciones se aplicarán una vez que concluya el periodo de gracia vigente durante 2025.

Aquellos que no respeten la nueva medida, podrán ser acreedores a una multa económica/Pixabay

Vehículos que seguirán exentos

A pesar de la ampliación y el endurecimiento del programa, se mantienen exenciones para ciertos vehículos. No estarán sujetos al Hoy No Circula:

Vehículos con holograma 00 y 0 .

. Autos eléctricos, híbridos o solares .

. Transporte público, transporte escolar y transporte de personas con discapacidad.

Vehículos federales, cortejos fúnebres y autos con Pase Turístico vigente.

Estas excepciones continuarán aplicando tanto en CDMX como en los nuevos municipios del Edomex.

Se mantienen horarios y calendario

El horario del Hoy No Circula no cambia. El programa seguirá vigente de 5:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes, con las restricciones habituales basadas en engomado, terminación de placa y holograma.

También se conservan las reglas de los sábados, donde los vehículos con holograma 1 descansan dos sábados al mes y los de holograma 2 no circulan ningún sábado.

Contar con multas de tránsito te impedirá hacer trámites como la verificación vehicular/Pixabay

Lo que debes tomar en cuenta antes de que termine 2025

Con el 1 de enero de 2026 cada vez más cerca, las autoridades ambientales reiteraron la importancia de verificar el holograma, conocer el calendario de circulación y confirmar si el municipio donde se transita ya está incluido en el programa.

El cierre de 2025 marca el último momento sin multas para miles de automovilistas que, a partir del próximo año, estarán sujetos plenamente al Hoy No Circula.