Napoli invita a Boca a un amistoso en 2026, pero el calendario complica el sueño

A pesar de que aún no concluye el 2025, Boca Juniors ya comenzó a planificar el 2026, el cual estará cargado de desafíos, con el regreso de la Copa Libertadores, torneos locales, Copa Argentina y un calendario condicionado por el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En ese contexto, el club recibió una propuesta bastante atractiva, pero no tan fácil de concretar: disputar un amistoso ante el Napoli en Italia, en el Estadio Diego Armando Maradona; sin embargo, aunque es un duelo emotivo por varias razones, aún se tendría que encontrar la fecha ideal para desarrollar el juego.

Vínculo eterno con Maradona

La propuesta para jugar el amistoso en Nápoles existió y fue acercada recientemente por una persona muy ligada a la institución, con una idea clara: enfrentar a Boca y Napoli en un partido con enorme valor emocional por el vínculo eterno que une a ambos clubes a través de Diego Armando Maradona, quien falleció cinco años atrás.

El escenario sería el estadio bajo el nombre del eterno 10 de Argentina, lo que potencia aún más el atractivo del evento, ya que reuniría al Xeneize, al club italiano y al Diez en una misma postal histórica.

Además, el encuentro podría enmarcarse dentro del proceso de remodelación del estadio, lo que le daría un carácter especial tanto desde lo deportivo como desde lo institucional, pero la misma remodelación le daría problemas a los clubes para poder encontrar una fecha que se acomode para ambos, tomando en cuenta también que viene la Copa del Mundo.

El calendario 2026 y la remodelación del estadio, los grandes desafíos

El principal inconveniente para concretar el amistoso es el ajustado calendario de 2026, marcado por la disputa del Mundial entre el 11 de junio y el 19 de julio, además de las competencias europeas y sudamericanas que dejan pocas ventanas disponibles, pues el 2025 ha dejado claro que ambos equipos aún pueden competir tanto nacional como internacionalmente.

Boca, por su parte, deberá afrontar Copa Libertadores, torneos locales y Copa Argentina, lo que complica aún más la logística para trasladar al plantel a Italia y encontrar una fecha que cierre para ambas instituciones.

A esto se suma la remodelación del estadio Diego Armando Maradona, impulsada tras la confirmación de Italia como sede de la Eurocopa 2032, con obras que incluirían la reapertura del tercer anillo, una ampliación de aforo y una inversión que podría superar los 150 millones de euros. Pese a la ilusión por ver dicho partido, todos estas situaciones adversas hacen que el ánimo baje un poco.

