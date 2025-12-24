Real Madrid pide acceso total a las auditorías del Barcelona por el Caso Negreira

El Real Madrid dio un nuevo paso en el marco del llamado ‘Caso Negreira’, al solicitar al juez instructor acceso completo a la documentación económica del FC Barcelona relacionada con los pagos realizados durante más de una década.

Este movimiento se suma a la estrategia judicial del club blanco, que continúa intensificando su participación en el proceso como parte interesada, en un caso que sigue generando tensión entre las dos instituciones más importantes del futbol español.

Joan Laporta, presidente del Barca | AP

La petición del Real Madrid al juez del Caso Negreira

De acuerdo con lo revelado por un excolegiado personado en la causa como acusación popular, el Real Madrid pidió formalmente poder examinar todas las auditorías e informes de ‘due diligence’ y ‘forensic’ elaborados por consultoras externas como KPMG, PwC, Deloitte y Kroll.

La solicitud se centra en la documentación correspondiente al periodo comprendido entre 2010 y 2021, siempre que los informes tengan relación con los pagos efectuados por el Barcelona y los hechos investigados en el Caso Negreira.

El club merengue también pidió acceso a los más de 600 documentos que el FC Barcelona puso en conocimiento del juez en julio de 2023, ampliando así el alcance de la información que busca revisar.

La directiva del Real Madrid busca encontrar pruebas contra los culés | MexSport

El objetivo de fondo y el siguiente paso del proceso

Además de las auditorías externas, el Real Madrid solicitó conocer la investigación interna encargada por el propio FC Barcelona, que incluiría informes, entrevistas y comprobaciones realizadas dentro del club blaugrana.

El objetivo de esta petición es conocer con detalle la naturaleza de los pagos, las empresas receptoras de los mismos y determinar si existía una relación directa o indirecta con Enríquez Negreira, así como los motivos detrás de dichos desembolsos, con un caso que lleva en boca de todos desde hace varios meses atrás.

Ahora será el juez instructor quien deba decidir si acepta o no la solicitud del Real Madrid, en un proceso en el que el club blanco ha incrementado su implicación en los últimos meses con la intención de llegar hasta el final en este caso.

Florentino espera una resolución | MexSport

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.