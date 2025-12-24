¡Orgulloso papá! Zinedine Zidane asistió al partido de Argelia para apoyar a su hijo

Zinedine Zidane, el histórico futbolista francés, decidió asistir al partido de Argelia vs Sudán de la Copa Africana de Naciones para poder observar las seguras manos de su hijo portero. El exfutbolista presenció la victoria de 3-0 de los argelinos en el Estadio Moulay El Hassan en Rabat.

Luca Zidane, hijo del histórico exfutbolista del Real Madrid disputó los 90 minutos del partido de este miércoles. El futbolista de 27 años evitó el gol de Sudán en e múltiples ocasiones, ayudando al equipo a sacar el triunfo. Con este resultado, el combinado argelino se ubicó en la cima del Grupo E.

Fue a apoyar a su hijo | MEXSPORT

Un padre orgulloso

Zizou fue avistado por las cámaras en uno de los palcos del estadio. Aunque el entrenador iba en incógnito con lentes de sol y una gorra, los fanáticos los reconocieron y fue aclamado por la multitud cada vez que aparecía en las pantallas gigantes.

Zidane sigue sin ser entrenador tras haber dejado al Real Madrid en el 2021. Sin embargo, todo parece indicar que, una vez termine la Copa del Mundo del 2026 tomará las riendas de la Selección Francesa, sustituyendo a Didier Deschamps.

Fue visto en las gradas | AP

¿Por qué Luca juega con Argelia?

Luca Zidane optó por representar al país de su abuelo tras recibir la invitación de los Zorros del Desierto este mismo 2025. El futbolista de 27 años sólo había participado en un partido con la Selección en las eliminatorias del Mundial. Ahora ha tenido la oportunidad de ser titular debido a una lesión de Alexandre Oukidja.

Hay que recordar que, el otro hijo del exfutbolista de la Juventus y Real Madrid, Elyaz Zidane si decidió jugar para Francia y tuvo participación en la Copa del Mundo Sub 20 del pasado octubre, en la que quedaron eliminados en Semifinales.