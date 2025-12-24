Felipe Caicedo piensa en el retiro tras asesinato de su compañero del Barcelona de Guayaquil

El asesinato de Mario Pineida causó incertidumbre en el mundo del balompié mundial, principalmente entre sus compañeros del Barcelona de Guayaquil, Ecuador. Uno de los más afectados por la noticia fue Felipe Caicedo, estrella ecuatoriana con una gran carrera en Europa, quien aseguró que no seguirá en El Ídolo del Ecuador.

"Lo más probable es que me retire, no tengo pensado continuar. Lo de Mario me ha golpeado bastante y no quiero saber nada de futbol. Yo soy muy de momentos y cuando decidí venir a Barcelona fue más por impulso, fue con el corazón más que con la cabeza. Si decidía con la cabeza, capaz no venía", comentó Caicedo.

En el Mundial | MEXSPORT

El exjugador de conjuntos como Manchester City e Inter de Milán fue contundente en sus declaraciones, mismas que hizo previo a las vacaciones navideñas. 'Felipao' comentó que su decisión de no continuar en el cuadro amarillo era un hecho, pero no lo ha comunicado con los altos mandos del equipo de Guayaquil por la mala organización del mismo.

"No me voy a quedar en Barcelona, pero tampoco he hablado con nadie. La situación es rara, las personas deben dar un paso adelante. Como hincha y socio, necesito respuestas. La gente necesita respuestas. Hay que pensar en el bien de Barcelona y existen muchos intereses de por medio. La gente que tiene poder debe ayudar a la institución", aseveró el sudamericano.

En Europa | MEXSPORT

La temporada del Barcelona de Guayaquil

El equipo ecuatoriano no tuvo la temporada esperada y terminó sin ganar un sólo título en la campaña, por lo que las críticas crecieron para todos los miembros del plantel. Caicedo sentenció su intervención con una autocrítica de lo que fue el año futbolístico para él; no jugó mucho por constantes lesiones.

"En lo personal mal, sabemos todas las dificultades que tuve para rendir. Fue un año negativo para mí. Y en cuanto a lo grupal no estuvimos a la altura de las expectativas, que eran muy altas. Hay que intentar conciliar, vivimos tiempos difíciles. No son buenos tiempos para la institución", sentenció.

Con Ecuador | MEXSPORT

¿Cómo tomaron sus compañeros el asesinato de Mario Pineida?

Como se mencionó al principio, el asesinato de Mario Pineida causó una gran conmoción en el mundo del futbol, pero sus compañeros y familia fueron los más afectado. Además de Caicedo, varios jugadores del Barcelona de Guayaquil han pensando en el retiro o salir de la institución por el caso.

Octavio Rivero, goleador y delantero del Barcelona de Guayaquil, también comentó que su futuro está en el aire, pues la muerte de su compañero lo afectó. El charrúa argumentó que todo lo decidirá después de pasar las fiestas con su familia.

Con Ecuador | MEXSPORT