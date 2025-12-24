¡Reencuentro! Aficionado marroquí que se hizo viral en Qatar 2022 reaparece con Senegal en Copa Africana

El futbol es una fiesta que une a todos, sin importar la raza, sexo o religión, por lo que en las más grandes justas es normal ver momentos de hermandad. Uno de los que se volvió viral en el Mundial de Qatar 2022, fue el de un joven aficionado marroquí bailando con la fanática de Senegal en el partido ante Ecuador; acción que volvió a repetir en la Copa Africana de Naciones.

En redes sociales -de nueva cuenta- se hizo viral el video del aficionado de Los Leones del Atlas con Los Leones de la Teranga en las gradas del Estadio de Tánger, en Marruecos. El partido marcó el debut de Senegal en la Copa Africana de Naciones, que terminó con una apabullante victoria de 3-0 sobre Botsuana.

🇲🇦🤝🇸🇳 ¿Se acuerdan del amigo marroquí que bailaba con los senegaleses en el Mundial?



Bueno, hoy debutó Senegal en la Copa Africana y hubo reencuentro! 😅 pic.twitter.com/OdtcOpn3ud — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) December 24, 2025

¿Cómo le ha ido a Marruecos en la Copa Africana de Naciones?

El conjunto marroquí es el anfitrión y uno de los principales candidatos al título de la confederación, pues cuentan con la localía y un gran plantel lleno de estrellas. Además, Los Leones del Atlas cuentan con un grupo bastante asequible, en el que se encuentran Malí, Zambia y Comoras.

Fue contra este último país que tuvieron su primer partido, el cual terminó con un marcador de 2-0, con goles de Brahim Díaz y Ayoub El Kaabi. El siguiente compromiso de los actuales campeones de la Copa Árabe será ante Malí, en el Prince Moulay Abdellah Stadium.

Marruecos | AP

¿Cómo le ha ido a Senegal en la Copa Africana de Naciones?

Por su parte, Los Leones de la Teranga también tuvieron un comienzo demoledor, con la goleada antes mencionada ante Botsuana. Además de enfrentar al país que se encuentra al sur de África, Senegal tendrá sus siguientes partidos ante República Democrática del Congo y Benín.

La máxima estrella de Senegal, Sadio Mané, fue titular en el partido ante Botsuana, quien pese a no tener una colaboración directa para gol, sí fue importante en el esquema del entrenador Pape Thiaw.

¿Sale algún favorito?

Con la primera jornada en curso, a falta de dos partidos, varios equipos comienzan a alzar la mano para el título africano. Tanto Marruecos como Senegal son dos de ellos, sin embargo, Nigeria y Sudáfrica hicieron lo propio; mientras que Egipto, pese a la gran calidad de sus estrellas sufrió de más ante Zimbabue.

Senegal | AP