¿Dónde está prohibida la Navidad y por qué? Los países donde no se puede celebrar

Cada 25 de diciembre, millones de personas en el mundo celebran la Navidad con luces, villancicos y reuniones familiares. Pero no todas las naciones permiten estas manifestaciones: en al menos cinco países la Navidad está vetada oficialmente o fuertemente restringida, y cualquier expresión pública de la festividad puede acarrear sanciones legales, de acuerdo con reportes de The Guardian.

En algunas naciones, la Navidad no se permite públicamente por motivos culturales o legales. / iStock

¿Cuáles son los países donde está prohibida la Navidad?

Corea del Norte

En Corea del Norte, la Navidad fue eliminada de la vida pública en 2016. El gobierno considera que cualquier celebración de esta festividad —incluyendo música o encuentros— es incompatible con su ideología política dominante y puede incluso ser vista como un acto de desafío. Las expresiones navideñas están fuertemente prohibidas en espacios públicos.

Brunei

En Brunei, desde 2014 rige la aplicación estricta de la sharía (ley islámica), que prohíbe la celebración pública de la Navidad, incluyendo decoraciones, saludos y reuniones festivas. Las autoridades consideran que estas prácticas representan una interferencia en las normas religiosas nacionales.

Las políticas de cada país influyen en cómo se celebra (o no) la Navidad. / iStock

Tayikistán

Tayikistán eliminó la Navidad de la vida pública en 2015, prohibiendo símbolos como árboles navideños, disfraces o intercambio de regalos en escuelas y espacios oficiales. El argumento oficial es preservar la identidad cultural y religiosa nacional, minimizando cualquier celebración que se perciba como extranjera.

Somalia

Somalia prohibió las manifestaciones públicas relacionadas con la Navidad en 2015. Si bien los extranjeros pueden celebrar en privado, cualquier acto festivo en espacios públicos está vetado. El gobierno argumenta que la festividad no forma parte de la tradición religiosa predominante y que su presencia puede generar tensiones en la sociedad.

Las tradiciones decembrinas no son universales y dependen del contexto social y legal. / iStock

China (restricciones regionales)

La situación en China es más compleja: no hay una prohibición total en todo el país, pero en algunas regiones las autoridades han instaurado restricciones severas contra la celebración pública de la Navidad. Esto responde a políticas que buscan limitar influencias culturales externas y priorizar tradiciones locales en lugar de celebraciones “foráneas”. En varias zonas, decoraciones, música y eventos navideños quedan relegados al ámbito privado o son disuadidos por las autoridades.

¿Por qué existe esta prohibición?

Las razones varían según el país:

Ideológicas y políticas: En regímenes autoritarios como Corea del Norte, cualquier festividad religiosa que no esté alineada con el Estado se percibe como una amenaza al control ideológico.

Religiosas: En países que aplican estrictamente la ley islámica, como Brunei o Somalia, la Navidad —una celebración cristiana— se considera incompatible con las normas de fe mayoritarias.

Culturales: En naciones como Tayikistán o en regiones de China, las autoridades evitan que festividades percibidas como “extranjera” erosionen la identidad cultural dominante.

En ciertos países, manifestaciones festivas como decoraciones y música navideña están prohibidas. / iStock