Santa Claus 2026: Sigue en vivo el recorrido que hace por el mundo repartiendo juguetes

La OTAN confirma contacto con el trineo de los regalos y lo tendrá en su radar hasta el último minuto

¡Ya se acerca el 24 y Santa Claus anda afilando los renos! Aunque parezca broma, el radar del Comando Aéreo de la OTAN (sí, esa OTAN) ya detectó movimiento en el Polo Norte: un trineo volador no identificado fue captado entrando al espacio aéreo de sus países miembros. ¿Coincidencia? No lo creemos.

“Actualmente estamos monitoreando un trineo volador no identificado que ingresa al espacio aéreo de la OTAN. Se origina en el Polo Norte y sigue una trayectoria errática. No se han enviado aviones de la OTAN”, dieron a conocer.

Santa anda preparando los regalos para llevarlos a las casas / FREEPIK

Santa y su trineo en la mira

Minutos después, la cosa se puso más clara y más navideña, pues la propia organización aérea informó que el artefacto volador había sido identificado como SANTA01. Así es, todo apunta al mismísimo Santa Claus.

“Nuestros Centros de Operaciones Aéreas Combinadas han identificado la pista como SANTA01”, reportó la OTAN.

Recuerda dejarle leche y galletas para que siga su camino sin hambre / FREEPIK

¡Contacto confirmado con el trineo!

Y por si aún quedaba duda, la OTAN aseguró que ya estableció comunicación con el buen Santa. Todo marcha sobre renos.

“Contacto establecido con SANTA01. Informa: Todos los sistemas están en plena capacidad para la misión y está volando a baja altura para realizar las comprobaciones finales antes de la misión principal de mañana”, finalizaron.

La misión: repartir millones de regalos por todo el mundo en solo una noche. Si eso no es logística de alto nivel, no sabemos qué lo sea.

A la media noche parte a repartir los juguetes por todo el mundo / FREEPIK

¿Dónde ver la ruta de Santa en tiempo real?

Como cada año, Google activa su ya clásica herramienta Santa Tracker, donde puedes ver el recorrido del trineo cargado de juguetes por todo el planeta.

La cuenta regresiva se activó para repartir los juguetes / Especial

🔴 Sigue aquí la ruta oficial:

👉 https://santatracker.google.com/intl/es-419/

🎥 O checa su video en YouTube:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=s_zSsgOY10o

Así que ya sabes, si el cielo se ilumina y escuchas campanas… no te asustes, la OTAN ya confirmó que es Santa.