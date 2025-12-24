Cómo cuidar a tu perrito en Navidad: consejos para protegerlos de la pirotecnia

Con la llegada de la Navidad y las celebraciones de fin de año, los fuegos artificiales se multiplican en muchas ciudades. Aunque forman parte de tradiciones festivas, estos estruendos representan una fuente significativa de estrés para muchos perros, que pueden experimentar desde miedo y desorientación hasta pánico prolongado. Proteger su bienestar requiere preparación, empatía y estrategias específicas antes de que comiencen los estruendos más fuertes.

Los perritos pueden pasar un mal rato debido a los ruidos fuertes de la pirotecnia/iStock

Consejos para cuidar a tu perrito

Crea un espacio seguro: Designa un lugar dentro de la casa donde tu perro se sienta protegido, como su cama o una habitación sin ventanas.

Coloca mantas o juguetes que le resulten familiares y confortables. Mantén la calma: Evita gritar o regañar a tu perro cuando se asuste. Tu actitud tranquila lo ayudará a sentirse seguro. Usa sonidos de fondo: Música suave o televisión encendida puede ayudar a disimular el ruido de los fuegos artificiales y reducir su estrés. Evita sacar a tu perro durante la pirotecnia: Paseos durante los fuegos artificiales pueden ser peligrosos; los perros pueden asustarse y huir. Identificación actualizada: Asegúrate de que tu perro tenga collar con placa y chip por si llega a escaparse. Consulta con el veterinario: Si tu perro tiene miedo extremo, el veterinario puede recomendar técnicas de desensibilización o medicamentos para mantenerlo calmado de manera segura.

Sigue las recomendaciones para mantener a tus perritos a salvo y seguros / iStock

Señales de estrés a vigilar

Temblor, jadeo excesivo o esconderse constantemente.

Ladridos o aullidos inusuales.

Pérdida de apetito o vómitos.

Reconocer estas señales te permitirá actuar a tiempo y brindar apoyo emocional a tu mascota.

Es importante cuidar a nuestros perritos del estrés por la pirotecnia/iStock

Los fuegos artificiales no desaparecerán de las celebraciones festivas, pero con preparación, empatía y estrategias adecuadas puedes ayudar a tu perro a enfrentar la pirotecnia con mayor tranquilidad. Crear un entorno seguro, utilizar ayudas calmantes con tiempo y trabajar la desensibilización progresiva son pasos clave para transformar noches estresantes en experiencias más llevaderas para toda la familia.