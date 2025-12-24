¿Dónde pasará Navidad Claudia Sheinbaum? Esto sabemos de sus vacaciones

Claudia Sheinbaum ya tiene planes navideños y no incluyen madrugar. La presidenta de México anunció que suspenderá las conferencias mañaneras del 24 al 26 de diciembre y que se tomará unos días de descanso en Acapulco, Guerrero, acompañada de su familia.

“Le vamos a dar vacaciones a toda la fuente de Presidencia, a todos los compañeros y compañeras, a quienes les agradecemos a todos, a todas, este año que estuvimos juntos a las 07:30 de la mañana en punto”, dijo la mandataria federal en su última conferencia del año.

Claudia Sheinbaum anunció que saldrá de vacaciones unos días / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo

Como todo jefe que se respeta en diciembre, también dejó sus buenos deseos navideños: “Feliz Navidad, que pasen una buena Nochebuena, Feliz Navidad. Que les traigan muchos regalos Santa Claus a todos los niños y las niñas. Y nos vamos a ver hasta el lunes 30… ¿Lunes 29? Ah, lunes 29, lunes 29, 07:30”.

Sí, habrá descanso... pero con redes sociales activas

Aunque se bajará del estrado unos días, la presidenta aseguró que seguirá activa desde su celular: “Vamos a seguir informando, trabajando, leyendo, publicando en las redes de todo lo que hemos hecho este año. Y vámonos con Feliz Navidad”.

La Presidenta dijo que estará en Acapulco en un lugar que rentó / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo

El aviso se hizo oficial también desde su cuenta en la red social X, donde se precisó que “24, 25 y 26 de diciembre no habrá Mañanera del Pueblo”.

Sheinbaum se va a Acapulco…

La presidenta detalló que su plan para Navidad es pasarla con su familia en Acapulco. Y aunque el destino es de lujo, aclaró que todo corre por su cuenta: “No voy a casa de descanso, voy a otro lugar, lo pagué yo”, declaró.

Por el momento, Las Mañaneras del Pueblo quedarán suspendidas / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo

Además, dijo desconocer si esas residencias oficiales aún existen: “No sé si hay casa de descanso en Acapulco o en Cozumel”, añadió en el Salón de la Tesorería.

Acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, asesor del Banco de México, Sheinbaum pasará las fiestas navideñas alejándose un rato del estrado, aunque sin desconectarse por completo del quehacer presidencial.

La Jefa del Ejecutivo dijo que estará monitoreando lo que pase en México / FB: @ClaudiaSheinbaumPardo