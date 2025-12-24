¿Qué dice la nueva Carta Apostólica del Papa León XIV? Este fue su mensaje

En el marco del 60 aniversario de los decretos conciliares Optatam Totius y Presbyterorum Ordinis, el Papa León XIV ha publicado una nueva Carta Apostólica titulada Una fidelidad que genera futuro, dirigida a todos los presbíteros del mundo.

Este documento, firmado el 8 de diciembre de 2025, representa una profunda reflexión sobre la identidad, misión y porvenir del ministerio sacerdotal, invitando a los sacerdotes a renovar su fidelidad a la luz del Concilio Vaticano II, en medio de un contexto desafiante para la Iglesia.

El Papa León XIV presentó su carta 'Una fidelidad que genera futuro' / AP

Un llamado a resistir en medio de la prueba

El Papa advierte que la fidelidad se fortalece en los momentos difíciles, cuando no se olvida la voz del Señor. “Especialmente en el tiempo de la prueba y de la tentación, se fortalece cuando no olvidamos esa voz, cuando somos capaces de recordar con pasión el sonido de la voz del Señor que nos ama, nos elige y nos llama”.

Además, el Pontífice señala la importancia de la formación permanente: “Deseando que no se detenga en el tiempo del Seminario, abriendo el camino a una formación continua, permanente, de modo que constituya un dinamismo de constante renovación humana, espiritual, intelectual y pastoral”.

El pontífice llama a resistir en los momentos difíciles / AP

Cuando los sacerdotes abandonan

Con preocupación, el Papa señala que cada vez más presbíteros abandonan el ministerio, y que “exige mirar con atención y compasión la historia de estos hermanos y las múltiples razones que pudieron conducirlos a tal decisión”.

Por eso, reitera que la vocación debe cuidarse como un camino constante de conversión y fidelidad renovada, en comunidad y no de forma individual.

A la iglesia le preocupa que sus sacerdotes abandonen sus misiones / AP

Fraternidad que no es eslogan

Retomando el Decreto Presbyterorum Ordinis, el Papa afirma que los presbíteros son “hermanos entre los hermanos”, y que la fraternidad presbiteral no es una tarea ni un ideal, sino un don de la gracia que debe vivirse con compromiso real.

“La fraternidad presbiteral debe considerarse, por lo tanto, como un elemento constitutivo de la identidad de los ministros, no sólo como un ideal o un eslogan”.

El líder religioso alerta a los sacerdotes de las tentaciones del mundo moderno / FB: @PontifexSantoPadre

Adiós al sacerdote como jefe exclusivo

En un guiño claro a la sinodalidad, el Papa llama a superar “el modelo de un liderazgo exclusivo” que centraliza la vida pastoral, e insiste en una “conducción cada vez más colegiada, en la cooperación entre los presbíteros, los diáconos y todo el Pueblo de Dios”.

“El impulso del proceso sinodal es una fuerte invitación del Espíritu Santo a dar pasos decididos en esta dirección”, expuso en sus palabras.

Cuidado con la eficiencia sin alma

El Papa alerta sobre dos grandes tentaciones del mundo moderno para los sacerdotes: el eficientismo, que mide todo por resultados, y el quietismo, que lleva al encierro y a abandonar la misión. Frente a ello, propone mantener vivo el llamado recibido: “Cada sacerdote debe permanecer fiel a la misión que ha recibido, es decir, al don de la gracia transmitido por el obispo durante la Ordenación sacerdotal”.

El Papa León XIV insistió que la Iglesia está perdiendo fuerza / FB: @PontifexSantoPadre

El futuro también está en juego

Al cerrar la Carta, el Papa lanza una poderosa intención: “Que esta celebración se traduzca en un renovado Pentecostés vocacional”, ante la escasez de vocaciones en distintas partes del mundo.

“La escasez de vocaciones al sacerdocio —especialmente en algunas regiones del mundo— exige que todos revisemos la capacidad generativa de las prácticas pastorales de la Iglesia”.

Y concluye con un agradecimiento: “Doy las gracias a todos ustedes, pastores y fieles laicos, que abren su mente y corazón al mensaje profético de los Decretos conciliares Presbyterorum Ordinis y Optatam Totius”.