¿Dónde ver Mi Pobre Angelito en Navidad 2025? Esta es la plataforma que tiene la película

Llegó Nochebuena y Navidad y, además del pavo, el ponche, los regalos y la convivencia familiar, algo clásico de estas fechas es ver la película Mi Pobre Angelito, protagonizada por Macaulay Culkin. Sin embargo, actualmente la gran pregunta es: ¿por dónde ver esta cinta clásica navideña en México?

El origen de un clásico navideño

Fue en 1990 cuando se estrenó en cines la primera película de Mi Pobre Angelito, titulada en inglés Home Alone, mientras que la segunda entrega, también protagonizada por Macaulay Culkin, llegó a la pantalla grande en 1992.

Tras su éxito en taquilla, ambas películas arribaron a la televisión y durante muchos años se convirtieron en una tradición en México, al transmitirse cada 24 o 25 de diciembre por Canal 5 de Televisa.

Fue en 1990 cuando se estrenó Home Alone, nombre que se le dio en inglés/Disney+

¿Por qué ya no pasan Mi Pobre Angelito en TV abierta?

Con la llegada de las plataformas de streaming y los cambios en la programación habitual de las televisoras, actualmente Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York rara vez se transmiten por televisión abierta en México.

De hecho, hoy en día, ante la desaparición del formato VHS, DVD o Blu-ray, la única forma de ver estas cintas clásicas de Navidad en el país es recurriendo a Disney+, plataforma desde la cual pueden reproducirse a cualquier hora y cuantas veces se desee.

Las familias mexicanas tienen un sentimiento especial por la Navidad/Pixabay

Precios de Disney+ en México (diciembre 2025)

A diciembre de 2025, los precios de suscripción a Disney+ son los siguientes:

Planes y precios mensuales

Estándar con anuncios: $149 MXN al mes. Incluye el catálogo completo, canales ESPN y ESPN3, y video hasta 1080p en 2 dispositivos.

$149 MXN al mes. Incluye el catálogo completo, canales ESPN y ESPN3, y video hasta 1080p en 2 dispositivos. Estándar: $249 MXN al mes (o $2,089 MXN al año). Mismo contenido sin anuncios y con opción de descargas.

$249 MXN al mes (o $2,089 MXN al año). Mismo contenido y con opción de descargas. Premium: $319 MXN al mes (o $2,679 MXN al año). Incluye todo el catálogo de deportes de ESPN, calidad 4K UHD con Dolby Atmos y hasta 4 dispositivos simultáneos.

$319 MXN al mes (o $2,679 MXN al año). Incluye todo el catálogo de deportes de ESPN, calidad y hasta 4 dispositivos simultáneos. Antes era común que en TV abierta pasaron Mi Pobre Angelito el 24 o 25 de diciembre/Pixabay

Perfiles adicionales

Si deseas compartir tu cuenta con alguien fuera de tu hogar, puedes agregar un perfil adicional con costo extra:

Plan con anuncios: $109 MXN

Plan Estándar: $149 MXN

Plan Premium: $159 MXN

¿De qué trata Mi Pobre Angelito?

En la primera entrega (1990), Kevin McCallister, un niño de ocho años, es olvidado accidentalmente en su casa de Chicago cuando su familia viaja a París por Navidad. Tras disfrutar inicialmente de su libertad, Kevin debe defender su hogar utilizando su ingenio para crear una serie de complejas y dolorosas trampas contra Harry y Marv, dos ladrones que intentan irrumpir en la propiedad creyéndola vacía.

La historia culmina con la captura de los delincuentes y el emotivo reencuentro familiar el día de Navidad.

En la secuela Perdido en Nueva York (1992), la situación se repite un año después, cuando Kevin se separa de su familia en el aeropuerto y aborda por error un vuelo rumbo a Nueva York, mientras ellos viajan a Florida. Solo en la Gran Manzana, Kevin se hospeda en el Hotel Plaza y vuelve a enfrentarse a los mismos ladrones, quienes ahora planean robar una famosa juguetería en Nochebuena. Con nuevas estrategias y la ayuda de una mujer que cuida palomas en Central Park, Kevin frustra el robo y se reúne con su familia frente al árbol del Rockefeller Center.

En México actualmente las películas de Mi Pobre Angelito se pueden ver por Disney+/Pixabay

Actores presentes en ambas películas