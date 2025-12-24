¡Santa tribal! El increíble gesto navideño de Roman Reigns

A pesar de ser una de las máximas figuras en la actualidad dentro de WWE, Roman Reigns ha sorprendido con un gesto completamente inesperado para la gente de Florida, estado de nacimiento del 'Jefe Tribal'.

Con el espíritu navideño a tope, el creador de The Bloodline ha pensado en los niños específicamente en estas fechas, con quienes ha buscado compartir un gran momento a pesar de las carencias y momentos complicados de algunas partes en Estados Unidos, como se pudo saber por parte de algunos usuarios en redes sociales.

¿Qué hizo Roman Reigns?

A través de redes sociales, la pizzería Mimi's Ravioli ha dejado saber que Roman Reigns recientemente visitó su sucursal para comprar muchas pizzas y posteriormente ir a repartirlas a hospitales y lugares de escasos recursos; los mismos dueños del lugar han dejado un mensaje de total admiración y respeto para el 'OTC'.

"No sé si conoces la historia de este tipo, pero es un verdadero héroe. Faltan dos días para Navidad y todo el dinero del mundo, y este tipo está recogiendo pizzas para llevarlas a los niños enfermos del hospital en su propio tiempo. No hacen hombres como él. Este tipo es lo que se llama un héroe de la vida real. Me alegra poder llamar a Joe nuestro amigo. Gracias por detenerte y saludar y por traerles pizza a los niños", se puede leer en la publicación.

"Es un honor tenerte caminando por mis puertas, hermano. Sigue haciendo lo que haces y sigue transmitiendo esto hacia adelante. Dios creó a las personas buenas como tú para hacer de este un lugar mejor. Gracias chicos de mi familia y de la de todos. Mantuvimos la línea durante 10 horas seguidas hoy y Mimi’s. No pararemos hasta que cada pedido esté listo. Gracias. Estamos bendecidos por mi familia, mis amigos y mis trabajadores. Gracias a todos", fueron las últimas palabras del post.

La gente en los comentarios ha comenzado a dejar sus muestras de respeto para una de las caras de WWE en la actualidad; sin embargo, algunos usuarios han optado por resaltar a Joe Anoa'i (nombre real) en lugar de al personaje, mencionando entre algunas otras cosas que "es un hermoso ser humano", además de poner en repetidas ocasiones el gesto particular de Roman levantando el índice durante su entrada.

¿Qué sigue para el 'Jefe Tribal'?

Durante los últimos años Roman Reigns ha bajado aún más su cantidad de participaciones en la programación semanal de WWE; no obstante, con el principio del 2026 'a la vuelta de la esquina', los directivos podrían traer de regreso al excampeón mundial pesado de WWE, pues el Road to WrestleMania comienza el 31 de enero.

Será Royal Rumble el primer PLE del año, en el cual Reigns apunta a ser uno de los protagonistas, ya que, aunque no aspira a ganarlo, la sede es en Arabia Saudita, por lo que una gran suma de dinero puede ser suficiente para que el 'OTC1' aparezca para beneplácito de los fanáticos árabes.