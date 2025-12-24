¿Qué es el Boxing Day y cuál será su particularidad este 2025?

La fiebre navideña ya invadió todos los hogares del mundo, y el balompié no es la excepción. Una de las tradiciones más añejas es el Boxing Day, folclore británico que se celebra todos los 26 de diciembre, teniendo a la Premier League como una protagonista del mismo.

Sin embargo, para estas latitudes, la celebración no es del todo clara, por lo que aquí te explicamos en qué consiste y porqué es importante para la Premier League.

Premier League | AP

¿Qué es el Boxing Day?

La fiebre navideña continúa hasta el 26 de diciembre, día en el que según diversas leyendas, los aristócratas le dan regalos a su servidumbre y pueden crear un vínculo más fuerte para el futuro.

Los regalos de la gente rica eran entregados en grandes cajas (boxes, en inglés), de ahí el bautismo de la fecha. Además, las señoras y señores que tenían títulos nobiliarios, le daban el día libre a su servidumbre tal día.

Sin embargo, a todo esto, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿qué tiene que ver con la Premier League? Pues resulta que antes de que el Boxing Day fuera instaurado como un feriado en las Islas Británicas, en 1871, el futbol ya había tenido un partido ese día, pero 11 años antes.

Premier League | AP

El protagonista del encuentro fue uno de los más grandes clubes en el balompié inglés, el Sheffield United. En busca de un rival para dejar los entrenamientos, el equipo del sur de Yorkshire encontró en un equipo local, Hallam Football, a su primer rival de la historia.

El encuentro terminó con un marcador de 2-0 para el Sheffield, quien sin saberlo, comenzó una tradición en el mundo del futbol que prevalece hasta la fecha. Al ser un feriado oficial y un día después de Navidad, la mayoría de familias se reúnen en los recintos más importantes para ver a sus clubes.

Sheffield United | AP

¿Cuál será la particularidad en el 2025?

Pese a ser una de las jornadas más atractivas en el futbol inglés, este año solamente contará con un partido. El Manchester United recibirá al Newcastle United en el Teatro de los Sueños, en el único cotejo programado para este 26 de diciembre.

Será el segundo Boxing Day con menos partidos desde la Segunda Guerra Mundial, el anterior fue en 1981 con solamente dos juegos. La falta de encuentros será por un tema en los derechos televisivos.

Premier League | AP