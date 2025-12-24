Lions vs Vikings: ¿Dónde y a qué hora ver el juego navideño de la Semana 17 de la NFL?

Se juegan las últimas dos fechas de la temporada regular de la NFL en donde todavía hay algunas cosas por jugarse; sin embargo, hay algunos equipos que la han pasado mal a lo largo de los partidos de su campaña y requieren de manera urgente de una victoria para al menos cerrar de manera decente el año.

Detroit y Minnesota se encuentran bastante cercanos el uno del otro en los standings, por lo que su partido de la Semana 17 es uno de los más atractivos, además de la fecha en la cual se llevará a cabo.

Jared Goff comandará el ataque de Detroit | AP

¿Cómo llegan ambos equipos a la actividad navideña?

Los Leones de Detroit vienen de perder uno de los partidos más polémicos de la temporada el pasado 21 de diciembre en contra de los Steelers; la polémica en dicho juego se dio al final del mismo cuando los árbitros decidieron no marcar un touchdown de Jared Goff, culminando el tiempo y dándole la victoria a Pittsburgh.

Esta derrota ha dejado a los comandados por Dan Campbell con un problema severo, pues en la estadística, aunque se mantiene con suma ganadora, las siete derrotas en la campaña prácticamente los dejan fuera, pues las posibilidades de meterse a Playoffs son menores de un 10%. El último partido de Detroit será ante Chicago, quienes han asegurado su lugar en la siguiente etapa.

Detroit perdió de manera agónica ante Pittsburgh | AP

Los Vikingos están eliminados de cualquier posibilidad de clasificar, pues incluso su racha es peor que la de los Lions con un 7-8, el cual solamente aspiran a empatar en caso de una victoria en casa.

Minnesota viene de vencer a NY Giants 16-13 en su último duelo, pero ni siquiera con esa victoria se acercan a poderse meter a postemporada; pase lo que pase, su último duelo en la competencia será ante los Green Bay Packers, pero ese compromiso será hasta el 4 de enero de 2026.

Vikings quiere cerrar de buena manera | AP

¿Dónde ver el Christmas Game?

Fecha : Jueves 25 de diciembre

: Jueves 25 de diciembre Sede : US Bank Stadium, Minneapolis

: US Bank Stadium, Minneapolis Horario : 3:30 PM (tiempo del centro de México)

: 3:30 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Netflix, DAZN NFL Games Pass

