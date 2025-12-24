SAT puede multarte con 11 mil pesos si no cumples con este requisito antes del 31 de diciembre

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que los contribuyentes que no cumplan con un requisito obligatorio antes del 31 de diciembre de 2025 podrán ser acreedores a multas que alcanzan hasta los 11 mil 540 pesos a partir de enero de 2026.

La autoridad fiscal recordó que esta obligación aplica a personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que tengan actividades fiscales activas y que realicen trámites, presenten declaraciones o emitan comprobantes fiscales digitales.

El requisito que debes cumplir antes de que termine el año

El requisito señalado por el SAT es habilitar y mantener actualizado el Buzón Tributario, el cual funciona como el canal oficial de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes.

A través de este medio, el SAT envía notificaciones, requerimientos, resoluciones y avisos, por lo que su activación es considerada una obligación fiscal vigente.

A partir de 2026 habrá sanciones económicas

El SAT informó que el 31 de diciembre de 2025 es la fecha límite para cumplir con este trámite. A partir del 1 de enero de 2026, quienes no tengan habilitado su Buzón Tributario o no actualicen sus medios de contacto podrán recibir multas que van de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Estas sanciones aplicarán tanto por no habilitar el Buzón como por no confirmar o actualizar los datos de contacto registrados.

Quiénes están obligados a habilitar el Buzón Tributario

De acuerdo con el SAT, deben habilitar el Buzón Tributario:

Personas físicas y morales con obligaciones fiscales activas .

. Contribuyentes que emitan o reciban facturas (CFDI) .

. Personas que realicen trámites o declaraciones ante la autoridad fiscal.

Quedan exceptuadas únicamente las personas físicas sin actividad económica, sin obligaciones fiscales o con actividades suspendidas, así como personas morales en suspensión de actividades, quienes pueden habilitarlo de forma opcional.

Cómo habilitar el Buzón Tributario

El SAT detalló que el trámite se realiza directamente en sat.gob.mx y consiste en:

Ingresar al apartado Buzón Tributario con RFC y contraseña o e.firma .

con RFC y contraseña o . Acceder a la sección Configuración .

. Registrar al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular .

y . Confirmar los datos mediante un correo electrónico y un código SMS enviados por el sistema.

La confirmación de los medios de contacto debe realizarse en un plazo máximo de 72 horas.

Importancia del Buzón Tributario

El SAT subrayó que el Buzón Tributario es un portal privado y personalizado, que brinda certeza jurídica sobre las notificaciones fiscales y permite a los contribuyentes atender requerimientos de manera digital, sin acudir a oficinas.

Además, facilita la consulta de obligaciones, avisos y beneficios fiscales, y reduce tiempos en trámites administrativos.

Fecha límite clave

La autoridad fiscal reiteró que no habrá prórroga y que el 31 de diciembre de 2025 es la fecha límite para cumplir con este requisito y evitar sanciones económicas en 2026.