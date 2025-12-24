¡Super Ochoa! FIFA recuerda la atajada de Paco Memo a Neymar en Brasil 2014

Como parte de fin de año y víspera del Mundial de 2026, FIFA recordó una de las atajadas más espectaculares en la historia de las Copas del Mundo, protagonizada por el guardameta mexicano Guillermo Ochoa durante la edición de Brasil 2014, en un duelo que marcó su carrera y quedó grabado en la memoria de los aficionados.

El arquero tricolor fue figura indiscutible en el empate sin goles entre México y Brasil, encuentro en el que el conjunto anfitrión, liderado por Neymar, no logró vulnerar el arco nacional gracias a una actuación memorable del portero del Tri.

Ochoa tuvo un buen Mundial en Brasil 2014 | MexSport

La actuación que consolidó a Ochoa en Brasil 2014

Guillermo Ochoa alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera durante el Mundial de 2014, cuando la Selección Mexicana enfrentó a un poderoso Brasil, que actuaba como anfitrión y estaba repleto de figuras como Neymar, Marcelo, Dani Alves y Thiago Silva, en un estadio de Fortaleza completamente volcado con el equipo local.

México llegaba al partido como víctima, pero el guion cambió gracias a las constantes intervenciones del arquero mexicano, quien con reflejos felinos mantuvo su arco en cero, frustrando una y otra vez los intentos ofensivos del conjunto amazónico, dejando ese duelo como uno de los más recordados para México en los Mundiales.

La jugada más recordada ocurrió tras un centro de Dani Alves desde la banda derecha, cuando Neymar se elevó para conectar un potente remate de cabeza que parecía gol cantado, hasta que apareció Ochoa con un lance espectacular que evitó la anotación, incluso arriesgando su integridad física al quedar cerca del poste, pero dejando una de las mejores postales del torneo.

FIFA revive el momento y la reacción de Guillermo Ochoa

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la FIFA compartió el video del momento en el que Brasil atacaba con todo, pero el arquero mexicano “cerraba la cortina”, recordando una de las atajadas más icónicas en la historia reciente de los Mundiales, con un guardameta que podría sumar una convocatoria más en caso de ser parte del Mundial de Norteamérica 2026.

Los fanáticos tanto mexicanos como del futbol en general ya han comenzado a reaccionar a una de las jugadas más recordadas en ese Mundial, pues México una vez más tuvo un enfrentamiento contra el anfitrión, sacando un resultado inesperado.

Respuesta de Ochoa | Captura de X

El propio Guillermo Ochoa reaccionó al posteo de la FIFA con dos emojis: uno en señal de saludo y respeto, y otro de una estrella, una respuesta breve pero significativa que refleja el orgullo de haber protagonizado una de las postales eternas del futbol mundial, dejando abierta la puerta a regresar pronto a una convocatoria.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.