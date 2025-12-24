Exjugador de América y Chivas es anunciado como refuerzo de Cancún FC

Los clubes del futbol mexicano se siguen armando de cara al siguiente torneo; la Jaiba Brava fue el campeón del Apertura 2025, por lo que los demás equipos buscarán reforzarse de la mejor manera para competir el siguiente año.

Tal es el caso de Cancún FC, quienes agregan a sus filas la presencia de un exjugador de Liga MX con América y Chivas, recientemente formando parte del plantel de los rojiblancos, pero con una historia aún más reciente como jugador de Gallos de Querétaro, siendo un jugador experimentado para la plantilla.

Cancún tiene un nuevo fichaje | Imago7

¿Quién ha llegado a reforzar Quintana Roo?

Se trata de Bruce El-Mesmari, quien hasta hace poco formaba parte de la plantilla de Querétaro, pero que ya ha tenido una trayectoria importante dentro del futbol mexicano. Esta no será la primera experiencia de Bruce en la Liga de Expansión, pues en su paso por Chivas, la directiva decidió incluirlo en el plantel del Tapatío, aunque no sumo muchos minutos.

Antes de ser un jugador rojiblanco, El-Mesmari también tuvo un pequeño paso por las el América, pero nunca se ha podido consolidar en el primer equipo de ninguna institución en las que ha militado, pues con los azulcremas fue parte de la Sub-23, para posteriormente ser parte de uno de los polémicos movimientos de manera directa entre Águilas y Chivas.

Hablando de inferiores, Bruce El-Mesmari fue descubierto en las categorías menores de Pachuca, llegando hasta la Sub-20, en donde se quedó hasta salir al futbol de los Estados Unidos para jugar con el Lights antes de su regreso al futbol mexicano con el cuadro americanista.

Anuncio oficial | Captura de X

En cuanto a su palmarés, Bruce fue parte de dos de los planteles que consiguieron el tricampeonato de América de 2023 a 2024, por lo que suma dos trofeos de Liga MX en su historial, además de un campeonato Sub-17 de la CONCACAF.

¿Extrañarán a El-Mesmari?

Chivas ha tenido un mercado de fichajes más movido que el de América, haciendo oficial la llegada de Brian Gutiérrez y los regresos de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín para la delantera rojiblanca, por lo que incluir de vuelta al juvenil mexicano no era una opción real para los dirigidos por Gabriel Milito.

En cuanto a las Águilas, Bruce ya había dejado de ser parte de su plantilla desde hace varios torneos, pasando incluso por Querétaro, por lo que no significa una baja sensible para ninguno de los dos clubes.