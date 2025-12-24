Muere actor de Friends tras perder lucha contra el cáncer

El mundo del entretenimiento está de luto, luego de que se confirmara la muerte del actor Pat Finn, a los 60 años de edad, recordado por su trabajo en populares sitcoms como Friends, The Middle y Seinfeld.

De acuerdo con distintos reportes, la muerte de Pat Finn ocurrió la noche del pasado lunes 22 de diciembre en su casa de Los Ángeles. Sin embargo, fue hasta este 24 de diciembre cuando familiares, amigos y su equipo de trabajo confirmaron la noticia, solicitando respeto y privacidad en este momento tan doloroso.

Pat Finn murió a los 60 años de edad víctima de cáncer de vejiga/IG: @mrpatfinn

“Con profunda tristeza y dolor, la familia Finn anuncia el fallecimiento del querido actor cómico, Pat Finn”, se lee en el breve comunicado difundido.

Una lucha silenciosa contra el cáncer

La muerte de Pat Finn fue consecuencia de una larga batalla contra el cáncer de vejiga, enfermedad que le fue diagnosticada en 2022. Aunque en un primer momento el actor logró entrar en remisión tras someterse a tratamiento, el cáncer regresó tiempo después y hizo metástasis, provocando finalmente su fallecimiento en diciembre de 2025.

A Pat Finn le sobreviven su esposa Donna, con quien contrajo matrimonio en 1990, así como sus tres hijos: Cassidy Finn, Caitlin Finn y Ryan Finn.

A Pat le sobreviven su esposa y tres hijos/IG: @mrpatfinn

¿Quién fue Pat Finn?

Pat Finn era originario de Illinois y forjó su carrera en la actuación en The Second City de Chicago, una de las escuelas más prestigiosas en la enseñanza de la improvisación escénica.

Con el paso de los años llegó a la televisión, donde se convirtió en un rostro recurrente de las sitcoms de los años 90. El público lo recuerda especialmente por su participación en Friends, donde interpretó en varios capítulos al Dr. Roger, novio de Mónica Geller.

Pat interpretó al Dr. Roger en Friends, novio de Mónica Geller/X: @InMemoriamX

Sus papeles más recordados en televisión

Además de Friends, Pat Finn tuvo participaciones destacadas en otras producciones:

The Middle , donde dio vida a Bill Norwood , apareciendo en 20 episodios entre 2011 y 2018 .

, donde dio vida a , apareciendo en entre . Seinfeld , interpretando al personaje de Joe Mayo .

, interpretando al personaje de . Otras series como Murphy Brown, The Drew Carey Show, Curb Your Enthusiasm y That ’70s Show.

En cine, también participó en películas como Dude, Where’s My Car? e It’s Complicated.

Mensajes de despedida y homenajes

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre homenajes póstumos oficiales para Pat Finn. Sin embargo, amigos, colegas y compañeros de profesión han expresado su tristeza y han compartido mensajes de despedida en redes sociales.

Pat Finn fue recordado por familiares, amigos y compañeros con publicaciones en redes sociales/IG: @mrpatfinn

“No me gusta ser de los que publican fotos con famosos que pasan desapercibidos. Pero este tipo no era solo una celebridad para mí. Era un amigo. Uno de los mejores tipos que conocí, con un sentido del humor PERFECTO. Te quiero, Pat Finn, y nos vemos en el después; podemos cantar juntos y sacudir la cabeza por todas las maldades que había antes”, escribió el comediante Jeff Dye.