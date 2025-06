La lucha libre mexicana vive gracias a AAA… y WWE

Hay que animarse a decirlo: lo que vivimos este fin de semana entre Triple A y WWE fue histórico, marcará un antes y un después, pasarán las décadas y lo recordaremos como esa gran función del 7 de junio en Los Ángeles, California, porque más allá de si eres o no seguidor de la Caravana Estelar, quien ganó fue la lucha libre mexicana, convirtiéndose en noticia a nivel mundial como nunca antes lo había hecho en casi 100 años de que se practica este deporte en nuestro país.

Literal, como el nombre del evento lo dice —Worlds Collide—, fue el choque de dos mundos, ya que de un lado teníamos lo poderoso, ostentoso e imponente del wrestling americano de WWE, y por otro lado lo colorido, mágico y espectacular de la lucha libre mexicana representada por AAA.

Ver a Mr. Iguana, un luchador que en México tanto se le critica por su delgado físico, la pintura verde en la cara y la Yezca, que no es otra cosa que un peluche convertido en su principal arma, conquistando el mundo de WWE y a miles y miles de aficionados en Estados Unidos que no lo conocían, simplemente es alucinante. No por nada, según me cuentan, hay intenciones de la empresa estadounidense de firmarlo a tiempo completo a la brevedad, así que no se les haga raro verlo aparecer muy pronto en RAW o SmackDown, porque además tiene el plus de que maneja el inglés, lo que le permitiría interactuar fácilmente en cualquier segmento.

Psycho Clown, Hijo de Dr. Wagner Jr., Aerostar, Octagón Jr., que además tuvo una lucha más tarde en Money in the Bank contra Dominik Mysterio por su campeonato Intercontinental, Hijo del Vikingo, quien venció en una lucha de 5 estrellas a Chad Gable para retener el Megacampeonato, y hasta los narradores José Manuel Guillén y Roberto Figueroa, entraron por la puerta grande al mundo de WWE, demostrando su talento y capacidad para pertenecer a las grandes ligas de la lucha libre, callando a los críticos, anti AAA y todos aquellos que por mucho tiempo han menospreciado a la Caravana Estelar, pero también llevando a la reflexión a todos aquellos que muchas veces, me incluyo, creemos que lo nuestro, lo hecho en México, no está al nivel de lo que vemos en el extranjero y supuestamente es lo mejor.

A ver, para aquellos que no lo han dimensionado o no saben tanto de lucha libre, pero están leyendo esta columna, lo vivido este fin de semana entre Triple A y WWE lo asemejo a lo sucedido en 2010, cuando de la nada un joven promesa del futbol mexicano, como lo era Javier "Chicharito" Hernández, fue fichado de Chivas por el histórico club inglés Manchester United, y entonces de un día para otro hizo su presentación en el futbol del más alto nivel, marcando goles, llamando la atención del mundo, convirtiéndose en el referente del país y demostrando que, pese a las bajas expectativas, era capaz de figurar junto a los mejores futbolistas del planeta. Algo así sucedió este fin de semana en Worlds Collide.

En WWE, según me cuentan mis fuentes, están maravillados con este primer evento hecho junto a Triple A, no sólo por lo visto arriba del cuadrilátero, sino también por el impacto en redes sociales, que fue de más de 32 millones en las primeras 24 horas, los dólares que ha dejado con la mercancía que ya está a la venta y el ingreso a un mercado como el mexicano y latino, que por muchos años tuvieron en el olvido o simplemente menospreciaron. Por ejemplo, en YouTube, que fue la plataforma en donde se transmitió Worlds Collide, 1.7 millones de personas han visto este evento narrado en español, mientras que en inglés ya van cerca de 3 millones, alcanzando un máximo de 764,389 espectadores viendo la función en vivo.

Esta alianza, fusión o como le quieran llamar, entre WWE y Triple A apenas va comenzando y promete ser todavía mejor, teniendo como próximo objetivo la Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México del 16 de agosto, la cual me aseguran será espectacular y la mejor en la historia de la Caravana Estelar.

