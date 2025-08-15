¡Invasión mexicana a WWE! Nuevas figuras de Triple A firman con la compañía estadounidense

Durante el último WrestleMania, WWE anunció la compra de la Lucha Libre AAA, y con los meses transcurridos poco a poco se han incluido figuras de la empresa mexicana, además del evento Worlds Collide.

Sin embargo, la operación aún no se completa y se espera que hasta el tercer trimestre del año se concrete. Mientras eso sucede, WWE ha firmado acuerdos con distintas estrellas de la Triple A. Incluso, ya hay mercancía de varios de ellos.

¿A qué luchadores de la Triple A firmó WWE?

Dave Meltzer, de Wrestling Observer, reveló a nuevos talentos que ya han llegado a un acuerdo con WWE. "Microman, La Hiedra, La Parka, Faby Apache, Niño Hamburguesa, Mesías y Lady Flammer han firmado contratos con WWE para AAA y ya están siendo comercializados", escribió.

Además, el periodista señala que lo más seguro es que todos los que participen en Triplemanía XXXIII ya tengan contrato firmado con WWE, pues quieren evitar que se vayan a otras empresas como AEW.

¿Cuándo es Triplemanía XXXIII?

Triplemanía XXXIII se celebrará este sábado, una oportunidad grande para WWE de demostrar su presencia en la empresa mexicana y ganar más audiencia para futuros proyectos.

