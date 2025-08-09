Los Garza defenderán sus campeonatos frente a Psycho Clown y Pagano en Triplemanía XXXIII

La pareja de Ángel y Humberto defenderán sus preseas en lucha callejera en el magno evento de la Caravana Estelar
Marcos Olvera García
| 2025-08-09
Los Garza defenderán sus títulos en Triplemanía XXXIII
Los Garza defenderán sus títulos en Triplemanía XXXIII
|
WWE
La pareja de Ángel y Humberto defenderán sus preseas en lucha callejera en el magno evento de la Caravana Estelar
Marcos Olvera García
| 09 Ago, 2025

Los luchadores de la Triple A buscan recuperar los campeonatos en pareja de la Caravana Estelar cuando, en Triplemanía XXXIII, Psycho Clown y Pagano se enfrenten a Los Garza.

Aunque el rumor comenzó a correr unos días antes de SummerSlam, este sábado Triple A confirmó, mediante sus redes sociales, que la lucha callejera entre la pareja de WWE y el dúo de AAA se llevará a cabo en el magno evento de este 16 de agosto. Psycho Clown ante Los Garza en SmackDown | @Psychooriginal

Psycho Clown ante Los Garza en SmackDown | @Psychooriginal|

Los Garza defendieron sus preseas en el último SmackDown antes de SummerSlam, donde retuvieron frente a Psycho Clown y Mr. Iguana, ahora el payaso hará pareja con Pagano.

Se confirmó la lucha para Triplemanía | @jmguillent

Se confirmó la lucha para Triplemanía | @jmguillent|

Cartelera confirmada para Triplemanía XXXIII

Estas son las luchas confirmadas para la edición número 33 del magno evento de Lucha libre Triple A:

  • El Mesías vs El Hijo de Dr. Wagner Jr.
  • Natalya vs Faby Apache vs Lady Flammer (por el Reina de Reinas)
  • Los Garza vs Pagano y Psycho Clown (Lucha callejera por los campeonatos en pareja)
  • Dominik Mysterio vs El Hijo del Vikingo vs El Grande Americano vs Dragon Lee (Lucha por el Megacampeonato)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: John Cena vs Brock Lesnar: ¿la máxima rivalidad en la historia reciente de WWE?

 
Lucha Libre
Mas sobre:
Lucha Libre

Notas Relacionadas

 