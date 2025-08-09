Los Garza defenderán sus campeonatos frente a Psycho Clown y Pagano en Triplemanía XXXIII

Los luchadores de la Triple A buscan recuperar los campeonatos en pareja de la Caravana Estelar cuando, en Triplemanía XXXIII, Psycho Clown y Pagano se enfrenten a Los Garza.

Aunque el rumor comenzó a correr unos días antes de SummerSlam, este sábado Triple A confirmó, mediante sus redes sociales, que la lucha callejera entre la pareja de WWE y el dúo de AAA se llevará a cabo en el magno evento de este 16 de agosto.

Psycho Clown ante Los Garza en SmackDown | @Psychooriginal|

Los Garza defendieron sus preseas en el último SmackDown antes de SummerSlam, donde retuvieron frente a Psycho Clown y Mr. Iguana, ahora el payaso hará pareja con Pagano.

Se confirmó la lucha para Triplemanía | @jmguillent|

Cartelera confirmada para Triplemanía XXXIII

Estas son las luchas confirmadas para la edición número 33 del magno evento de Lucha libre Triple A:

El Mesías vs El Hijo de Dr. Wagner Jr.

Natalya vs Faby Apache vs Lady Flammer (por el Reina de Reinas)

Los Garza vs Pagano y Psycho Clown (Lucha callejera por los campeonatos en pareja)

Dominik Mysterio vs El Hijo del Vikingo vs El Grande Americano vs Dragon Lee (Lucha por el Megacampeonato)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: John Cena vs Brock Lesnar: ¿la máxima rivalidad en la historia reciente de WWE?