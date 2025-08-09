Los Garza defenderán sus campeonatos frente a Psycho Clown y Pagano en Triplemanía XXXIII

Los luchadores de la Triple A buscan recuperar los campeonatos en pareja de la Caravana Estelar cuando, en Triplemanía XXXIII, Psycho Clown y Pagano se enfrenten a Los Garza.
Aunque el rumor comenzó a correr unos días antes de SummerSlam, este sábado Triple A confirmó, mediante sus redes sociales, que la lucha callejera entre la pareja de WWE y el dúo de AAA se llevará a cabo en el magno evento de este 16 de agosto.
Los Garza defendieron sus preseas en el último SmackDown antes de SummerSlam, donde retuvieron frente a Psycho Clown y Mr. Iguana, ahora el payaso hará pareja con Pagano.
Cartelera confirmada para Triplemanía XXXIII
Estas son las luchas confirmadas para la edición número 33 del magno evento de Lucha libre Triple A:
- El Mesías vs El Hijo de Dr. Wagner Jr.
- Natalya vs Faby Apache vs Lady Flammer (por el Reina de Reinas)
- Los Garza vs Pagano y Psycho Clown (Lucha callejera por los campeonatos en pareja)
- Dominik Mysterio vs El Hijo del Vikingo vs El Grande Americano vs Dragon Lee (Lucha por el Megacampeonato)
