WWE podría llevar WrestleMania a Arabia Saudita en un futuro cercano

Parece ser que el éxito de los eventos Crown of Jewel, han puesto a Arabia Saudita por encima de Francia, México y Reino Unido para poder albergar lo que será el primer WrestleMania fuera de Estados Unidos.

De acuerdo a información de The Wrestling Observer, Arabia está presionando para tener dos noches de WrestleMania en un futuro cercano, además de exigir que dicho evento sea protagonizado por The Rock.

WrestleMania podría llevarse a Arabia Saudita | AP|

Dave Meltzer, durante el podcast del Observer, confirmó que la idea es que Arabia Saudita tenga un WrestleMania en 2027, aunque no sería la edición anual, sería otro magno evento.

En abril se llevaría a cabo 44 en Estados Unidos y, de acuerdo a los rumores, habría una edición extra en el reino de Arabia, aunque todo está en el aire y los planes podrían cambiar de un momento a otro.

