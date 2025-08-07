Flammer defenderá su título Reina de Reinas ante Faby Apache y Natalya en Triplemanía XXXIII

Triple A confirmó una lucha más para Triplemanía XXXIII, anunciando mediante redes sociales que Flammer expondrá el Campeonato Reina de Reinas frente a Faby Apache y a Natalya, la superestrella de WWE.

Este enfrentamiento de tres esquinas surge tras la última función televisada de la Caravana Estelar, celebrada el pasado 25 de julio en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, donde Natalya hizo su debut en la marca mexicana y tuvo un pique con la legendaria Faby Apache. Por su parte, Flammer apareció por sorpresa para presumirles y recordarles que ella es la dueña del cinturón más importante de Triple A en la categoría femenina.

WWE y Triple A se unen en la Arena Ciudad de México

Triplemanía XXXIII se llevará a cabo el próximo 16 de agosto en la Arena Ciudad de México, siendo el primer evento en conjunto entre Triple A y WWE en nuestro país. Hasta el momento se han confirmado cuatro luchas, la mayoría con campeonatos en disputa.

Cartelera confirmada:

Lucha por el Megacampeonato AAA

Hijo del Vikingo (Campeón) vs Dragon Lee vs El Grande America vs Dominik Mysterio

Lucha por el Campeonato de Parejas AAA

Ángel y Berto, Los Garza (Campeones) vs Psycho Clown y Pagano

Lucha de Relevos Mixtos

Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez, The Judgment Day vs Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice

Más luchas por confirmar y homenajes especiales

Otra lucha que podría confirmarse en los próximos días es una por el Campeonato Latinoamericano de Triple A, donde El Mesías expondrá el cinturón frente al Hijo de Dr. Wagner Jr.

Además, en esta edición de Triplemanía XXXIII se llevará a cabo la inducción al Salón de la Fama de Triple A de Konnan, y el discurso de exaltación estará a cargo de nada menos que Rey Mysterio Jr.

