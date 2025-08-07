¡The Judgment Day en Triplemania! Dominik Mysterio no estará solo en el evento

El anuncio de Dominik Mysterio en Triplemania emocionó a más de un aficionado en el pancracio mexicano. El hijo del Rey Mysterio y el actual Campeón Intercontinental se enfrentará a El Hijo del Vikingo, quien expondrá su megacampeonato, Dragón Lee y El Grande Americano.

Sin embargo, no es la única sorpresa que preparó la WWE en el magno evento de la AAA, pues hace unas horas se anunció que The Judgment Day también tendrá una participación ante Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice.

Ayuda para Dom | @CarlosGarciaOf|

Por medio de un video en redes sociales, la WWE presentó a Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez, quienes anunciaron su lucha ante los mexicanos. En el video se puede observar a 'Dirty Dom' pedirle ayuda a sus compañeros de equipos, con algo de menosprecio a los de AAA.

"Todo bien, pero tengo a estos dos imbéciles que me siguen correteando y preguntándome por mi Campeonato Intercontinental y la verdad, creo que ocupo ayuda. Se llaman Mr. Iguana y el tal Niño hot dog o Niño Hamburguesa, pero creo que los necesito, ¿me ayudan?", agregó Dominik.

Lucha tres contra tres

Antes de finalizar el video, Roxanne Pérez se unió a la conversación y sugirió una pelea de tres contra tres. Todos los luchadores estuvieron de acuerdo e hicieron oficial su participación en Triplemania.

¿Cuándo será TriplemanIa?

El evento de la AAA se llevará a cabo el próximo 16 de agosto en la Arena Ciudad de México. La transmisión estará en todas los canales oficiales de WWE; siendo YouTube el más atractivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KONNAN SERÁ INDUCIDO AL SALÓN DE LA FAMA DE LA AAA EN TRIPLEMANIA XXXIII; ESTARÁ A CARGO DE REY MYSTERIO