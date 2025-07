Triplemania va por los canales oficiales de WWE

El éxito de la función que la caravana estelar tuvo en el Gimnasio Juan de la Barrera en la CDMX no pasó desapercibido en WWE y, tras el anuncio de la lucha por el Megacampeonato, la empresa estadounidense confirmó que el evento de la AAA será pasado por su canal de YouTube.

El Hijo del Vikingo salió al ring en el Juan de la Barrera para lanzar un reto abierto para una lucha por el megacampeonato, reto que fue respondido por El Grande Americano, Dragon Lee y por Dominik Mysterio. La confirmación de esta lucha emocionó a todos, incluido a Triple H, quien confirmó la noticia el pasado sábado mediante sus redes sociales.

Wall-to-wall action from every match, a sing-along with El Grande Americano, and proof that no matter where he is … @DomMysterio35 is a STAR.#TripleMania streams on YouTube August 16 from Mexico City…are you ready?… pic.twitter.com/4vHvCfHJoK

— Triple H (@TripleH) July 26, 2025